В Краснодаре дети смогут получить бесплатные путевки в бальнеолечебницу

Краснодарский край

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Дети в возрасте от 4 до 17 лет осенью смогут бесплатно попасть в Краснодарскую бальнеолечебницу

Документы принимают в городском управлении по вопросам семьи и детства. Путевки на сентябрь и октябрь предоставляют детям в возрасте от 4 до 17 лет, гражданам России, постоянно проживающим на территории Краснодарского края.

Для получения бесплатных путевок родитель ребенка должен принести в управление ряд документов:

  • копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
  • копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта для ребенка, достигшего 14-летнего возраста;
  • копию свидетельства о заключении или расторжении брака;
  • документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории Краснодарского края;
  • справку для получения путевки по форме 070/У из поликлиники по месту жительства.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника. Документы принимают по на улице Кузнечной, 4 (5 этаж, кабинет 504) или через отделы МФЦ. Подробности можно узнать по телефону: 277-30-80 (доб.7).

Дети Краснодар Медицина

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