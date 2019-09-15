В Краснодаре дети смогут получить бесплатные путевки в бальнеолечебницу
Дети в возрасте от 4 до 17 лет осенью смогут бесплатно попасть в Краснодарскую бальнеолечебницу
Документы принимают в городском управлении по вопросам семьи и детства. Путевки на сентябрь и октябрь предоставляют детям в возрасте от 4 до 17 лет, гражданам России, постоянно проживающим на территории Краснодарского края.
Для получения бесплатных путевок родитель ребенка должен принести в управление ряд документов:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта для ребенка, достигшего 14-летнего возраста;
- копию свидетельства о заключении или расторжении брака;
- документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории Краснодарского края;
- справку для получения путевки по форме 070/У из поликлиники по месту жительства.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника. Документы принимают по на улице Кузнечной, 4 (5 этаж, кабинет 504) или через отделы МФЦ. Подробности можно узнать по телефону: 277-30-80 (доб.7).
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