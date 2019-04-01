В Новороссийске задержали 2 тонны украинской заправки для борща

Краснодарский край

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Новороссийские таможенники отправили обратно на Украину две тонны санкционной заправки для борща

Получатель контейнера из Украины подал на таможенный пост порта Новороссийска декларацию на 4 тыс. 320 упаковок томатной заправки «Для борща». Общий вес товара составил более 2 тонн, а заявленная стоимость — 151 тыс. 470 рублей.

В Россию запрещено ввозить из Украины некоторые виды продуктов переработки овощей и фруктов. По декларации товар не подпадал под запрет, потому что был записан как «кетчуп томатный и прочие томатные соусы». Однако его образцы отправили на экспертизу, которая установила, что продукт является не томатным соусом, а овощными консервами.

Таким образом, сотрудники таможни не смогли классифицировать товар заявленным в декларации кодом.

© Пресс-служба Новороссийской таможни
© Пресс-служба Новороссийской таможни
© Пресс-служба Новороссийской таможни

Новороссийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП России (Заявление декларантом недостоверных сведений о товарах). Продукты отправили назад на Украину, сообщили 1 апреля в пресс-службе Новороссийской таможни.

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