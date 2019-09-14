На общегородском субботнике краснодарцы собрали более 1,2 кубометров мусора
В Краснодаре 14 сентября состоялся общегородской субботник, приуроченный ко дню города
Наведением санитарного порядка в краевом центре занимались около 100 тыс. человек — сотрудники администраций города, внутригородских и сельских округов, работники предприятий и организаций, студенты и жители города.
«В преддверии праздничных выходных в честь дня города жители с радостью поддержали нашу инициативу по массовой уборке городских и пригородных зон», — отметил замглавы Краснодара Андрей Дорошев.
В Западном округе участниками субботника стали 25 тыс. человек. Они навели порядок на территории Всесвятского кладбища, в парке 30-летия Победы, на бульваре Платановом», покрасили дорожное ограждение на улице Октябрьская и детскую площадку на Красной, вывезли 280 кубометров мусора.
В Центральном округе также было около 25 тыс. участников. Уборка проходила в скверах Константиновском и Петровском, в прибрежной зоне озера Красный Кут. В результате вывезли около 370 кубометров мусора.
В Прикубанском округе было больше всего участников — 30 тыс. человек. Работы проходили в скверах Толстого и Покрышкина, на бульваре Калининском и на Ростовском шоссе, а также на территории Калининского, Елизаветинского, Березовского сельских округов. Во время уборки собрали около 350 кубометров мусора.
В Карасунском округе 20 тыс. горожан привели в порядок бульвары Николаевский и Сормовский, сквер Казачьей Славы, Народный парк, пруды Карасуны, а также территории и скверы в станицах Старокорсунской и Пашковской. Вывезли 220 кубометров мусора.
Как сообщали Юга.ру, в сегодняшнем субботнике принял участие мэр города Евгений Первышов. Он вместе с сыном посадил красный клен в новом сквере в Юбилейном микрорайоне и обсудил с местными жителями продолжение строительства набережной вдоль реки Кубани.
Субботник 14 сентября стал одним из завершающих этапов общегородской акции по наведению порядка и благоустройству, которая началась в конце августа. За это время горожане очистили от мусора более 10 га лесополос, более 500 тыс. кв. метров берега Кубань, убрали 200 стихийных свалок. На субботниках отремонтировали 80 детских площадок, привели в порядок около 1,2 тыс. га городских территорий, в том числе скверов и парков.
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