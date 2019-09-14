На общегородском субботнике краснодарцы собрали более 1,2 кубометров мусора

Наведением санитарного порядка в краевом центре занимались около 100 тыс. человек — сотрудники администраций города, внутригородских и сельских округов, работники предприятий и организаций, студенты и жители города.

«В преддверии праздничных выходных в честь дня города жители с радостью поддержали нашу инициативу по массовой уборке городских и пригородных зон», — отметил замглавы Краснодара Андрей Дорошев.

В Западном округе участниками субботника стали 25 тыс. человек. Они навели порядок на территории Всесвятского кладбища, в парке 30-летия Победы, на бульваре Платановом», покрасили дорожное ограждение на улице Октябрьская и детскую площадку на Красной, вывезли 280 кубометров мусора.

В Центральном округе также было около 25 тыс. участников. Уборка проходила в скверах Константиновском и Петровском, в прибрежной зоне озера Красный Кут. В результате вывезли около 370 кубометров мусора.

В Прикубанском округе было больше всего участников — 30 тыс. человек. Работы проходили в скверах Толстого и Покрышкина, на бульваре Калининском и на Ростовском шоссе, а также на территории Калининского, Елизаветинского, Березовского сельских округов. Во время уборки собрали около 350 кубометров мусора.