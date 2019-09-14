Жители Юбилейного микрорайона Краснодара высадили аллею кленов

В Юбилейном микрорайоне Краснодара 14 сентября прошел общегородской субботник

В преддверии 226-й годовщины со дня основания Краснодара с конца августа до 20 сентября в городе проходят акции по наведению порядка. В них примут участие 100 тыс. человек. Утром 14 сентября прошел субботник в сквере 80-летия образования Краснодарского края, где растут более 500 разных видов деревьев. Жители Юбилейного микрорайона высадили небольшую аллею кленов — десять подросших деревьев, поздней осенью их листья станут красными. Клены были предусмотрены в перспективе озеленения и дальнейшего благоустройства территории, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В акции принял участие глава города Евгений Первышов вместе с сыном. Во время субботника мэр обсудил с горожанами продолжение строительства набережной вдоль реки Кубани до парка 30-летия Победы. По словам Первышова, проект сейчас находится в числе приоритетных для реализации в краевом центре. «Это только первая часть масштабной задачи, которую возможно реализовать. Уже готов проект берегоукрепления Кубани от Рождественского парка до Тургеневского моста. Рассчитываем на поддержку губернатора Кубани для начала строительства набережной», — сказал глава города. 14 сентября в Краснодаре и пригородах устроили общегородской субботник — уборки проходят во всех парках, скверах, прибрежных зонах.

Смотрите фоторепортаж: В Юбилейном микрорайоне Краснодара открыли новую аллею