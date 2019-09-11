Около 100 тыс. краснодарцев поучаствуют в общегородском субботнике
В Краснодаре 14 сентября пройдет общегородской субботник, в котором примут участие около 100 тыс. жителей города
Акция по наведению порядка и благоустройству началась в Краснодаре 26 августа. Сейчас от мусора очистили почти 80 тыс. кв. метров лесополос, более 340 тыс. кв. метров береговой линии реки Кубани. Также в городе ликвидировали 67 несанкционированных свалок.
«До Дня города осталось чуть больше недели, за это время мы должны завершить "генеральную уборку" в краевой столице, причем не только в центре, на магистральных улицах, но и на всей территории самого города и пригородных поселков», — сказал Евгений Первышов.
По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, в городе в рамках месячника уже привели в порядок около 510 га городских территорий и отремонтировали 20 детских площадок.
Общегородской субботник пройдет в эту субботу, 14 сентября. В Краснодаре планируют убрать на Всесвятском кладбище, в парке им. 30-летия Победы, на Платановом бульваре, а также расчистят от мусора и веток берег Краснодарского водохранилища, реки Кубань, Карасунских водоемов.
В субботнике примут участие сотрудники администрации города и внутригородских округов, представители территориального общественного самоуправления, работники предприятий и организаций города. По предварительным подсчетам, на общегородскую уборку выйдут около 100 тыс. человек, задействуют более 430 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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