Около 100 тыс. краснодарцев поучаствуют в общегородском субботнике

Акция по наведению порядка и благоустройству началась в Краснодаре 26 августа. Сейчас от мусора очистили почти 80 тыс. кв. метров лесополос, более 340 тыс. кв. метров береговой линии реки Кубани. Также в городе ликвидировали 67 несанкционированных свалок.

«До Дня города осталось чуть больше недели, за это время мы должны завершить "генеральную уборку" в краевой столице, причем не только в центре, на магистральных улицах, но и на всей территории самого города и пригородных поселков», — сказал Евгений Первышов.

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, в городе в рамках месячника уже привели в порядок около 510 га городских территорий и отремонтировали 20 детских площадок.

Общегородской субботник пройдет в эту субботу, 14 сентября. В Краснодаре планируют убрать на Всесвятском кладбище, в парке им. 30-летия Победы, на Платановом бульваре, а также расчистят от мусора и веток берег Краснодарского водохранилища, реки Кубань, Карасунских водоемов.

В субботнике примут участие сотрудники администрации города и внутригородских округов, представители территориального общественного самоуправления, работники предприятий и организаций города. По предварительным подсчетам, на общегородскую уборку выйдут около 100 тыс. человек, задействуют более 430 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.