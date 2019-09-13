В Крыму в больнице умерла женщина. Ее родственники считают, что это произошло из-за отключения света

В Севастополе проводят проверку после смерти женщины в больнице. Ее родственники заявили, что она умерла из-за отключения света

В севастопольской городской больнице №1 в сентябре умерла женщина после инсульта, которая находилась в палате интенсивной терапии. Ее родственники рассказали, что в здании ненадолго откючали свет. По их предположению, женщина могла умереть из-за этого, поэтому они обратились в министерство здравоохранения.

И.о. департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов рассказал, что больницу ремонтируют, поэтому возможны перебои с электричеством. По его словам, во всех медицинских учреждениях есть резервные источники питания, которые предназначены для реанимации. Однако в этой больнице нет реанимаций и операционных. Шеховцев пообещал разобраться в ситуации, сообщили 13 сентября в газете «Новый Севастополь».