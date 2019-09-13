В парке «Краснодар» бесплатно покажут «Психо» Хичкока

Известный психологический фильм ужасов 1960 года начнется в 19 часов. По его сюжету юная американка Мэрион сбегает из родного города и останавливается в мотеле у семьи из странного сына и его деспотичной матери. Фильм не рекомендуется смотреть детям до 16 лет.



После просмотра зрители обсудят увиденное с кинокритиком Эдуардом Голубевым.

Альфред Хичкок — американский режиссер, снимавший кино в жанре триллера. С его кинокартинами связывают появление саспенса в кинематографе — состояния усиленной тревоги и беспокойства. В 1961 году Хичкока за «Психо» номинировали на «Оскар» в номинации «лучший режиссер».