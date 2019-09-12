В Краснодаре пройдут соревнования дворовых команд по мини-футболу

В этом году турнир по мини-футболу стартовал 29 июня. В нем приняли участие больше сотни дворовых команд из всех внутригородских округов Краснодара трех возрастных категорий: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет.

Финальные игры состоятся 14 сентября в 8:00 на стадионе «Губернского» на улице им. Героя Яцкова, 15. За Кубок главы Краснодара поборются 24 команды — по шесть из каждого внутригородского округа, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Главная цель соревнований — заинтересовать ребят спортом, чтобы они выходили во двор не просто погонять мяч, а потренироваться, почувствовать командный дух, получить ценный игровой опыт. Большинство дворовых команд уже не первый год принимают участие в первенстве — для ребят это действительно долгожданное событие», — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Мини-футбол — это разновидность футбола, при игре в который площадка и ворота вдвое меньше, а мяч — легче. Каждая команда состоит из пяти игроков (вратарь и четыре полевых). Продолжительность матча — два периода по 20 минут.