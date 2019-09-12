В Краснодаре пройдут соревнования дворовых команд по мини-футболу

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 14 сентября дворовые команды по мини-футболу сразятся за кубок главы города

В этом году турнир по мини-футболу стартовал 29 июня. В нем приняли участие больше сотни дворовых команд из всех внутригородских округов Краснодара трех возрастных категорий: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет.

Финальные игры состоятся 14 сентября в 8:00 на стадионе «Губернского» на улице им. Героя Яцкова, 15. За Кубок главы Краснодара поборются 24 команды — по шесть из каждого внутригородского округа, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Главная цель соревнований — заинтересовать ребят спортом, чтобы они выходили во двор не просто погонять мяч, а потренироваться, почувствовать командный дух, получить ценный игровой опыт. Большинство дворовых команд уже не первый год принимают участие в первенстве — для ребят это действительно долгожданное событие», — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Мини-футбол — это разновидность футбола, при игре в который площадка и ворота вдвое меньше, а мяч — легче. Каждая команда состоит из пяти игроков (вратарь и четыре полевых). Продолжительность матча — два периода по 20 минут.

Дети Краснодар Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре пройдут соревнования дворовых команд по мини-футболу
Краснодарцам проведут экскурсию по заводу с лимонадом и квасом
Под Краснодаром потушили пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров
В Краснодаре сотрудника ФСБ и адвоката осудили за получение взятки в 55 млн рублей
В краснодарский штаб Навального пришли с обысками
Под Новороссийском больше шести часов тушат лесной пожар

Лента новостей

Статьи Партнерский

О чем говорят в интернете?

Тест про луки, лайки и мемы

В Краснодаре пришли с обысками к активистам штаба Навального

Обыски проходят по всей России

Чеченское МВД и государственное ТВ сообщили о задержании колдуньи

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале