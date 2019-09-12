«Ростелеком» запустил четыре канала в 4K в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ»

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В сервисах Wink и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» запущены в 4K четыре спортивных и развлекательных канала

Это каналы Ultra HD Cinema с популярными сериалами и экшн-фильмами, мультиспортивный Eurosport 4K, Insight UHD с документалистикой, реалити-шоу и экстремальными путешествиями и Russian Extreme Ultra про экстремальный спорт от сноуборда и BMX до альпинизма и автоспорта. Каналы доступны подписчикам сервисов «Ростелекома» в зависимости от оформленных пакетов.

4K — телевидение сверхвысокого разрешения: минимум 3840×2160 пикселей с соотношением сторон 16:9, это в четыре раза больше, чем у FullHD. По сравнению с предыдущими стандартами 4K обеспечивает высокую четкость и реалистичность изображения и более яркую цветовую палитру.

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