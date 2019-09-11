В Краснодаре временно изменят шесть маршрутов трамваев, которые ходят через улицу Ставропольскую

С 12 по 15 сентября на перекрестке улиц Ставропольской и Титаровской специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления проведут капитальный ремонт пути. Из-за этого шесть трамвайных маршрутов изменят путь следования: вагоны № 4, 5, 7, 8 и 22 — в вечернее время, трамваи № 6 — на весь период ремонта.

Маршрут № 4 «Улица Индустриальная — Комсомольский микрорайон»

12 и 13 сентября после 21:40 от конечной остановки «Комсомольский микрорайон» трамваи поедут до Восточного депо, а от депо — обратно на КМР. Время отправления последних вагонов по обычному маршруту: от улицы Индустриальной — в 22:18, из Комсомольского — в 21:19.

Маршрут № 5 «Улица Бершанской — улица Солнечная»

С 12 по 15 сентября после 21:20 от конечной остановки на Бершанской трамваи будут ездить до конечной на Индустриальной. 14 и 15 сентября рейс в 21:58 отправится на конечную «Хладокомбинат». Время отправления последних вагонов по установленному маршруту: 12 и 13 сентября от улицы Бершанской — в 21:01, от Солнечной — в 22:17; 14 сентября от Бершанской — в 21:03, от Солнечной — в 21:57.

Маршрут № 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова»

Трамваи маршрута № 6 с 13 по 15 сентября будут ходить из Юбилейного микрорайона до остановки «Улица Шевченко» по привычному маршруту, затем свернут на улицу Титаровскую, пойдут по Воронежской, Стасова, Ставропольской и по обычному маршруту вернутся в Юбилейный микрорайон.

Вечером 15 сентября в 22:00 трамвай № 6 от конечной на Юбилейном отправится до конечной на улице Декабристов. Обратно вагоны направятся в Юбилейный микрорайон.

Маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»

12 и 13 сентября после 22:00 от конечной остановки «Западное депо» трамваи поедут через Кооперативный рынок до конечной остановки «Ж/д вокзал Краснодар-1». Время отправления последних вагонов по обычному маршруту: от Западного депо — в 21:46, от Димитрова — в 22:35.

Маршрут № 8 «Хладокомбинат — улица Солнечная»

С 12 по 15 сентября от конечной остановки «Хладокомбинат» трамваи последуют по двум разным путям: после 21:30 — до конечной на Индустриальной, после 22:00 — до конечной на Комсомольском. Время отправления последних вагонов по установленному маршруту: 12 и 13 сентября от Хладокомбината — в 21:26, от Солнечной — в 22:01; 14 сентября от хладокомбината — в 21:09, от Солнечной — в 22:14.

Маршрут № 22 «Улица Димитрова — улица Солнечная»

12 и 13 сентября в ночное время трамваи ходить не будут. Последний рейс по маршруту № 22 стартует в 21:36 от конечной на Димитрова до конечной на Солнечной.