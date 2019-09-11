В Туапсе из-за громкой музыки поймали бывшего вице-мэра Первоуральска, осужденного на семь лет и сбежавшего от суда
В Туапсе 11 сентября задержали бывшего вице-мэра Первоуральска Свердловской области, которого в 2018 осудили за вымогательство
Что произошло? С мая прошлого года Савин находился в федеральном розыске. 11 сентября жители Туапсе пожаловались в полицию на громкую музыку, которая доносилась из дома, где находился бывший уральский чиновник, сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на ГУ ФСИН России по Свердловской области.
Почему Савин скрывался? В пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области пояснили, что против Савина расследовали уголовное дело по ч. 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Он входил в преступную группу. Ее участники вымогали более 22 млн рублей у бизнесмена. Также преступники угрожали насилием. Во время следствия бывший вице-мэр находился под подпиской о невыезде. В мае 2018 года, в день оглашения приговора, Савин не пришел в суд. Мужчину осудили заочно на семь лет. Отбывать наказание он должен был в колонии строгого режима.
Удалось ли задержать Савина? Да. Правоохранители выехали по вызову соседей. Савин представился сотрудникам полиции своим настоящим именем, но предъявил документы с другими данными. После этого его задержали. Теперь мужчина ждет этапирования в СИЗО. Срок наказания будут считать с момента его заключения под стражу.
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