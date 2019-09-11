В парках Сочи высадят редкое фиалковое дерево

Краснодарский край

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В сочинском «Дендрарии» высадят редкие саженцы фиалкового дерева-жакаранды

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Калинина привезла саженцы фиалкового дерева (жакаранды), которые подарила «Дендрарию». Девушка вырастила их сама из семян, привезенных во время поездки в Испанию.

В пресс-службе Сочинского национального парка рассказали, что фиалковое дерево уже не раз пытались высадить на территории «Дендрария», но безрезультатно. В холодные зимы деревья погибали при морозе 7°C.

«Учитывая, что климат меняется, можно надеяться, что саженцам жакаранды удастся акклиматизироваться в новых условиях. До посадки на постоянное место, растения будут находиться в карантинном отделении оранжереи», — уточнила ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани.

Новые саженцы планируют посадить в парках «Дендрарий» и «Южные культуры», а так же передать в сад-музей «Дерево Дружбы».

Жакаранда — субтропическое дерево из южной и центральной частей Южной Америки, широко распространенное из-за красивых, долго цветущих синих цветов. Среднего размера экземпляры достигают в высоту 7-15 метров. Ствол у них гладкий и ветвистый, крона широкая и раскидистая.

Как сообщали Юга.ру, в сочинском парке «Дендрарий» в середине июля зацвела голубая пальма с шипами.

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