В Краснодаре ищут 10-летнего мальчика с красным пятном на левой щеке

Краснодарский край

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В Краснодаре с 9 сентября разыскивают десятилетнего Руслана Васильева, который ушел из дома на прогулку и не вернулся

Мальчик вышел из дома на улице Шевцова около 18:00. После этого он домой не вернулся.

Рост ребенка — 150 см. Он худощавого телосложения, имеет русые волосы и карие глаза. Руслан Васильев был одет в голубую футболку с надписью на груди, серые трикотажные шорты и серые кроссовки. При нем был красный рюкзак, сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко подтвердил порталу Юга.ру, что мальчика разыскивают. Сейчас устанавливают его местонахождение.

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