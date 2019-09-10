В Краснодаре ищут 10-летнего мальчика с красным пятном на левой щеке

В Краснодаре с 9 сентября разыскивают десятилетнего Руслана Васильева, который ушел из дома на прогулку и не вернулся

Мальчик вышел из дома на улице Шевцова около 18:00. После этого он домой не вернулся.

Рост ребенка — 150 см. Он худощавого телосложения, имеет русые волосы и карие глаза. Руслан Васильев был одет в голубую футболку с надписью на груди, серые трикотажные шорты и серые кроссовки. При нем был красный рюкзак, сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».