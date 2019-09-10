В Краснодаре устроят экскурсию по Ботаническому саду

«Участники экскурсии познакомятся с основными памятниками природы Краснодара и узнают об их роли в жизни города. Краснодарцы и гости города смогут посетить главные аллеи, на которых представлены разные виды деревьев и кустарников, многие из которых занесены в Красную книгу», — рассказала директор Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

Участники маршрута «Прогулки по Ботаническому саду» смогут познакомиться с достопримечательностями дендрария, посетить вольер с павлинами и цесарками. Также людям предоставят час свободного времени для отдыха, а затем они смогут вернуться на автобусе на Главную городскую площадь, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Сбор экскурсионной группы состоится в 9:45 на Главной городской площади у здания Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (861) 218-97-77.