В Краснодаре устроят экскурсию по Ботаническому саду

Краснодарский край

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В Краснодаре 14 сентября организуют автобусно-пешеходную экскурсию «Прогулка по Ботаническому саду»

Экскурсия стартует 14 сентября в 10:00 в рамках проекта «Маршрут выходного дня». 

«Участники экскурсии познакомятся с основными памятниками природы Краснодара и узнают об их роли в жизни города. Краснодарцы и гости города смогут посетить главные аллеи, на которых представлены разные виды деревьев и кустарников, многие из которых занесены в Красную книгу», — рассказала директор Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

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Участники маршрута «Прогулки по Ботаническому саду» смогут познакомиться с достопримечательностями дендрария, посетить вольер с павлинами и цесарками. Также людям предоставят час свободного времени для отдыха, а затем они смогут вернуться на автобусе на Главную городскую площадь, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Сбор экскурсионной группы состоится в 9:45 на Главной городской площади у здания Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (861) 218-97-77.

Ботанический сад имени Косенко занимает площадь около 46 га. В нем представлены 20 тыс. экземпляров деревьев и 200 тыс. кустарников 1,2 тыс. видов. Список растений включает семейства розовых, бобовых, барбарисовых, березовых и другие. Около 80 видов растений, произрастающих на территории сада, охраняются Красной книгой.

Ботаника Краснодар Растениеводство

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