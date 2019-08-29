В Краснодаре устроят бесплатные экскурсии ко Дню города

Более 40 бесплатных экскурсий пройдет в рамках акции, приуроченной к 226-летию основания Краснодара и 82-летию образования Краснодарского края

Акция, организованная Туристско-информационным центром города, стартует 2 сентября. Экскурсии будут проводиться ежедневно в течение сентября утром и вечером. Попасть на них могут все желающие.

«Программа включает посещение исторического центра краевой столицы, ее главных достопримечательностей, памятников культурного наследия. Экскурсоводы расскажут горожанам и гостям краевого центра об истории возникновения Екатеринодара-Краснодара, а также об интересных фактах из биографий его знаменитых жителей», — рассказала директор ТИЦ Марина Шарапова.

Жителям и гостям Краснодара предлагают несколько экскурсионных программ:

Экскурсия по улице Красной с посещением музея почтовой связи на Кубани

Участникам расскажут о том, как была создана почтовая служба в Екатеринодаре. Кроме того, они посетят выставку Музея почтовой связи на Кубани, которая располагается в здании Главного почтового отделения города, построенного в 1915 году. На выставке представят экспонаты, раскрывающие историю почты края: аппараты для штемпелей, снегоступы для почтальонов, печатные машинки, копия первой российской марки.

Прогулка по Александровскому бульвару с посещением Дома творчества Владимира Высоцкого

Экскурсия познакомит гостей и жителей Краснодара с главным бульваром города. Участники посетят восстановленные дореволюционные памятники и городские интерактивные скульптуры, окруженные архитектурой середины 50-х годов XX века. Поход начнется у обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, затем участники проследуют по бульвару, увидят городскую скульптуру «Гость», памятник «Студенчество», «Святой великомученицы Екатерине», «Триумфальную Александровскую арку». Завершится экскурсия посещением дома творчества Владимира Высоцкого.

Экскурсия по улице Красной с посещением церковно-исторического кабинета при Екатеринодарской духовной семинарии

Прогулка по исторической части улицы Красной познакомит участников с основными ее достопримечательностями и историей православия на Кубани. Экскурсия начнется в сквере имени Жукова, затем следует по улице Красной до Карасунской, далее участники проследуют до Фрунзе и посетят Свято-Троицкий храм. Завершится экскурсия посещением церковно-исторического кабинета при Екатеринодарской духовной семинарии.

Пешеходная тематическая экскурсия «Театральный листок»

Она начнется с посещения здания Музыкального театра ТО «Премьера», продолжится осмотром краевого театра кукол, дома П. Ф. Акритаса, краевой филармонии Пономаренко. Кроме того, участники акции посетят экспозицию театра-музея «Начало века», которая располагается в отреставрированном особняке 1913 года на улице Фрунзе, 39. В театре-музее представлены старинные музыкальные инструменты, веер знаменитой балерины Матильды Кшесинской, оригинал телеграммы за подписью Станиславского и многое другое.

Пешеходная экскурсия «История одной улицы»

Познакомит участников с памятниками культурного наследия, интересными фактами из биографий знаменитых жителей города. Маршрут проследует по Красноармейской и будет включать в себя следующие объекты: дворец наказного атамана, здание первого «коллективного жилого дома», дом-музей Ф. Я. Бурсака, здание Армянского церковно-приходского попечительства, склада табачной фабрики, жилой дом Н. И. Вишневецкого, здание Первой женской гимназии и другие.

Пешеходная экскурсия «Генеральская сестра улицы Красной»

Познакомит участников с историей архитектурных памятников дореволюционного Екатеринодара, особенностями городской застройки в советское время. Маршрут пройдет по улице Рашпилевской с посещением жилого домп генерала К. Т. Улагая, врача А. Я. Рохлина, здания бывшего Кубанского областного правления, сквера «Дружбы народов», здания бывшей народной аудитории Александро-Невского братства, комплекса водолечебницы врача Л. Л. Эйниса, здания певческого хора и памятника Г. А. Рашпилю.