В Краснодаре устроят бесплатные экскурсии ко Дню города
Более 40 бесплатных экскурсий пройдет в рамках акции, приуроченной к 226-летию основания Краснодара и 82-летию образования Краснодарского края
Акция, организованная Туристско-информационным центром города, стартует 2 сентября. Экскурсии будут проводиться ежедневно в течение сентября утром и вечером. Попасть на них могут все желающие.
«Программа включает посещение исторического центра краевой столицы, ее главных достопримечательностей, памятников культурного наследия. Экскурсоводы расскажут горожанам и гостям краевого центра об истории возникновения Екатеринодара-Краснодара, а также об интересных фактах из биографий его знаменитых жителей», — рассказала директор ТИЦ Марина Шарапова.
Жителям и гостям Краснодара предлагают несколько экскурсионных программ:
- Экскурсия по улице Красной с посещением музея почтовой связи на Кубани
Участникам расскажут о том, как была создана почтовая служба в Екатеринодаре. Кроме того, они посетят выставку Музея почтовой связи на Кубани, которая располагается в здании Главного почтового отделения города, построенного в 1915 году. На выставке представят экспонаты, раскрывающие историю почты края: аппараты для штемпелей, снегоступы для почтальонов, печатные машинки, копия первой российской марки.
- Прогулка по Александровскому бульвару с посещением Дома творчества Владимира Высоцкого
Экскурсия познакомит гостей и жителей Краснодара с главным бульваром города. Участники посетят восстановленные дореволюционные памятники и городские интерактивные скульптуры, окруженные архитектурой середины 50-х годов XX века. Поход начнется у обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, затем участники проследуют по бульвару, увидят городскую скульптуру «Гость», памятник «Студенчество», «Святой великомученицы Екатерине», «Триумфальную Александровскую арку». Завершится экскурсия посещением дома творчества Владимира Высоцкого.
- Экскурсия по улице Красной с посещением церковно-исторического кабинета при Екатеринодарской духовной семинарии
Прогулка по исторической части улицы Красной познакомит участников с основными ее достопримечательностями и историей православия на Кубани. Экскурсия начнется в сквере имени Жукова, затем следует по улице Красной до Карасунской, далее участники проследуют до Фрунзе и посетят Свято-Троицкий храм. Завершится экскурсия посещением церковно-исторического кабинета при Екатеринодарской духовной семинарии.
- Пешеходная тематическая экскурсия «Театральный листок»
Она начнется с посещения здания Музыкального театра ТО «Премьера», продолжится осмотром краевого театра кукол, дома П. Ф. Акритаса, краевой филармонии Пономаренко. Кроме того, участники акции посетят экспозицию театра-музея «Начало века», которая располагается в отреставрированном особняке 1913 года на улице Фрунзе, 39. В театре-музее представлены старинные музыкальные инструменты, веер знаменитой балерины Матильды Кшесинской, оригинал телеграммы за подписью Станиславского и многое другое.
- Пешеходная экскурсия «История одной улицы»
Познакомит участников с памятниками культурного наследия, интересными фактами из биографий знаменитых жителей города. Маршрут проследует по Красноармейской и будет включать в себя следующие объекты: дворец наказного атамана, здание первого «коллективного жилого дома», дом-музей Ф. Я. Бурсака, здание Армянского церковно-приходского попечительства, склада табачной фабрики, жилой дом Н. И. Вишневецкого, здание Первой женской гимназии и другие.
- Пешеходная экскурсия «Генеральская сестра улицы Красной»
Познакомит участников с историей архитектурных памятников дореволюционного Екатеринодара, особенностями городской застройки в советское время. Маршрут пройдет по улице Рашпилевской с посещением жилого домп генерала К. Т. Улагая, врача А. Я. Рохлина, здания бывшего Кубанского областного правления, сквера «Дружбы народов», здания бывшей народной аудитории Александро-Невского братства, комплекса водолечебницы врача Л. Л. Эйниса, здания певческого хора и памятника Г. А. Рашпилю.
Экскурсионные группы формируются по предварительной записи по телефону 218-97-77.
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