«Ростелеком» ускорил работу интернет-сервисов Google для жителей юга России

«Ростелеком» на юге и Северном Кавказе провел модернизацию комплексов Google Global Cache в своей инфраструктуре сети

Специалисты «Ростелекома» установили дополнительные серверы в центрах обработки данных компании и зарезервировали дополнительные вычислительные мощности. Работы по перераспределению трафика проводили ночью.

После обновления клиенты компании получили возможность пользоваться интернет-сервисами Google без задержек и на высокой скорости. Так, видеоконтент YouТube можно будет смотреть без задержек в формате HD/UltraHD/4K, рассказали 9 сентября в пресс-службе «Ростелекома».

«Теперь YouTube для наших абонентов всегда вещает в формате HD, если таковой имеется в исходном видеофайле, а задержка получения контента за счет локализации его в регионах снизилась c 30-40 до 2-5 миллисекунд. Подобное решение дает возможность не только быстрее получать трафик, но и стабилизирует работу нашей инфраструктуры», — отметил технический директор макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Онянов.