«Ростелеком» ускорил работу интернет-сервисов Google для жителей юга России
«Ростелеком» на юге и Северном Кавказе провел модернизацию комплексов Google Global Cache в своей инфраструктуре сети
Специалисты «Ростелекома» установили дополнительные серверы в центрах обработки данных компании и зарезервировали дополнительные вычислительные мощности. Работы по перераспределению трафика проводили ночью.
После обновления клиенты компании получили возможность пользоваться интернет-сервисами Google без задержек и на высокой скорости. Так, видеоконтент YouТube можно будет смотреть без задержек в формате HD/UltraHD/4K, рассказали 9 сентября в пресс-службе «Ростелекома».
«Теперь YouTube для наших абонентов всегда вещает в формате HD, если таковой имеется в исходном видеофайле, а задержка получения контента за счет локализации его в регионах снизилась c 30-40 до 2-5 миллисекунд. Подобное решение дает возможность не только быстрее получать трафик, но и стабилизирует работу нашей инфраструктуры», — отметил технический директор макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Онянов.
Благодаря кэшированию сервисов «Ростелеком» снизил нагрузку на магистральную сеть на 260 Гбит/с и теперь в случае аварийной ситуации перебои с интернетом не коснутся клиентов.
Подробную информацию о сервисах «Ростелекома», условиях их подключения и об актуальных акциях можно узнать на сайте www.rt.ru, по телефону 8-800-1000-800 или в центрах продаж и обслуживания компании.
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