«Ростов» обыграл сборную Сирии по футболу в «матче мира»

Игра, которую назвали «матчем мира», проходила на стадионе «Олимп-2», где уже более года не проводились официальные футбольные матчи.

Начался этот матч совсем не мирно: уже на восьмой минуте был удален с поля игрок «Ростова» Мацей Вилюш за фол на воспитаннике школы «Ювентуса» и игроке венгерского «Ференцвароша» Амаре Рамадане. Несмотря на эту потерю, ростовчане имели подавляющее преимущество на поле. В первом тайме «Ростов» отметился тремя голами. Дважды ворота противника поразил Арсений Логашов. Это случилось на 14-ой и 27-ой минутах встречи, а на 39-ой минуте гол забил Александр Саплинов. Во втором тайме забитых мячей не случилось.

«Не было практики у многих ребят, которые сегодня выйдут. Хочется посмотреть на них в официальной игре. Посмотреть, как они выполняют те задачи, над которыми мы работаем последние два месяца», — поделился перед игрой главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, отметив, что матч для команды нес сугубо тренировочный характер. На игре присутствовало более десяти тысяч зрителей.