Минфин разработал законопроект о новой пенсионной системе. Вместо ИПК

Минфин России отправил на согласование в Минтруд новый законопроект о накопительной пенсионной системе

Что это за законопроект и откуда он взялся? Предварительное рабочее название нового законопроекта — «О гарантированном пенсионном продукте». Он разработан на основе законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который ЦБ и Минфин разрабатывали с 2016 года, после очередной «заморозки» пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования в 2014 году. Предполагалось, что старая накопительная система будет демонтирована и полностью перейдет в программу ИПК. Ключевым отличием нового механизма должно было стать то, что накопления будут собственностью граждан, и они сами, а не работодатель, будут осуществлять взносы, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.

Законопроект об ИПК так и не дошел до общественного обсуждения из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу повышения пенсионного возраста. А неделю назад стало известно, что от названия «Законопроект об ИПК» было решено отказаться, и что Минфин разработал новую концепцию.

Почему отказались от системы ИПК? Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила ранее, что ЦБ не видит готовности внедрять в России систему индивидуального пенсионного капитала и считает необходимым сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений, в первую очередь — решение проблемы переходов, передает ТАСС.

Что предусматривает новый законопроект? Законопроект «О гарантированном пенсионном продукте» предполагает, что новая система будет добровольной и иметь налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В частности, среди основных элементов концепции — добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — цитирует сообщение Минфина «Интерфакс».

Когда примут новый законопроект? В ближайшее время документ планируется представить для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего проект закона будет внесен на рассмотрение правительства.