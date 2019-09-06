В Краснодаре погиб собственник агентства недвижимости «КАЯН»

Основной собственник и замдиректора по общим вопросам жилищно-ипотечного центра «КАЯН» Константин Першин погиб после падения из окна в Краснодаре

48-летний Першин скончался в реанимации одной из больниц Краснодара днем 6 сентября, сообщил порталу Юга.ру источник, знакомый с ситуацией. У него осталось трое детей.

Напомним, основной компаньон Першина, вместе с которым он основал КАЯН в 1995 году, — Евгений Марочкин погиб в ноябре 2016 года при аналогичных обстоятельствах — после падения с 12-го этажа. Тогда в обстоятельствах смерти руководителя компании разбиралось краевое управление Следственного комитета РФ.