ФСБ закрыла несколько подпольных казино в Краснодаре

Краснодарский край

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Силовики пресекли деятельность нескольких игровых клубов в Краснодаре

Адреса, где действовали подпольные игровые залы, выявили в Прикубанском и Карасунском округах города.

«Из незаконного оборота изъяли 93 единицы различного игорного оборудования, программное обеспечение, а также "черновые" записи бухгалтерии, содержащие сведения о доходах от указанной преступной деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Изъятое игорное оборудование направили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела против организаторов азартных игр.

Краснодар ФСБ

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