ФСБ закрыла несколько подпольных казино в Краснодаре
Силовики пресекли деятельность нескольких игровых клубов в Краснодаре
Адреса, где действовали подпольные игровые залы, выявили в Прикубанском и Карасунском округах города.
«Из незаконного оборота изъяли 93 единицы различного игорного оборудования, программное обеспечение, а также "черновые" записи бухгалтерии, содержащие сведения о доходах от указанной преступной деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
Изъятое игорное оборудование направили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела против организаторов азартных игр.
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