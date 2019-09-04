ФСБ закрыла несколько подпольных казино в Краснодаре

Адреса, где действовали подпольные игровые залы, выявили в Прикубанском и Карасунском округах города.

«Из незаконного оборота изъяли 93 единицы различного игорного оборудования, программное обеспечение, а также "черновые" записи бухгалтерии, содержащие сведения о доходах от указанной преступной деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Изъятое игорное оборудование направили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела против организаторов азартных игр.