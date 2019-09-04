Аналитики: Родители стали больше тратить на гаджеты для детей к школе
«Билайн» проанализировал, какие гаджеты родители подбирают детям к школе в преддверии нового учебного года
Проект «Билайн.Аналитика» проводил исследование с 1 июня по 15 августа 2019 года на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета из абонентской базы «Билайн», которые дали согласие на обработку персональных данных.
В итоге аналитики установили, что средняя стоимость смартфона, который появился у школьника перед 1 сентября, за год выросла более чем на 30%, а для планшета этот показатель увеличился более чем на 17%.
В августе родители в среднем тратили на смартфон для ребенка 11,5 тыс. рублей, что на 30,5% больше, чем годом ранее: в 2018 году средняя стоимость устройства составила 8,8 тыс. рублей.
Расходы на планшеты для школьников перед 1 сентября также выросли и составили в среднем 10,7 тыс. рублей против 8,5 тыс. рублей год назад. При этом в июне и июле средняя цена планшета была на уровне 9,4 тыс. и 9,7 тыс. рублей. соответственно, рост по отношению к аналогичным месяцам 2018 года — 15% и 11%.
По мнению аналитиков «Билайн», родители выбирали более дорогие гаджеты, так как у них более широкий функционал.
«Смартфоны и планшеты все чаще требуются детям не только для игр, но прежде всего для учебы, в том числе для чтения электронных книг, заполнения таблиц и запуска специальных учебных приложений. Устройства с лучшими характеристиками позволяют детям с комфортом решать повседневные задачи, связанные с учебой: подготовка домашних заданий и выполнение заданий в классе», — прокомментировали в пресс-службе «Билайн».
Кроме того, исследование выявило рост популярности китайских смартфонов. Так, летом 2018 года в топ-5 новых смартфонов у школьников входили iPhone 6 и iPhone 5S, однако в этом году им на смену пришли смартфоны китайской компании Huawei. Также среди самых популярных смартфонов для школьников к новому учебному году — Samsung Galaxy и Xiaomi Redmi. В рейтинге брендов на первом месте оказался Samsung. За ним следуют Huawei, Apple и Nokia.
С приближением 1 сентября абоненты «Билайн» стали чаще заглядывать на госуслуги, где можно записать ребенка в школу. Пик активности пришелся на июль: число заходов на сайт gosuslugi.ru выросло в разы по сравнению с июнем. Клиенты в возрасте 25-35 лет зашли на сайт госуслуг за июль 1,5 млн раз, в возрасте 35-45 лет — 1,3 млн. Кроме того, в июле в 3-5 раз чаще стали посещать сайты онлайн-дневников.
Абоненты «Билайн» в августе также активно заходили на сайты онлайн-магазинов, где можно купить школьные принадлежности. Пик активности пришелся на первую неделю августа — за это время было зафиксировано 5,6 млн заходов на сайты онлайн-магазинов «Яндекс.Маркет», Ozon, beru.ru и goods.ru.
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