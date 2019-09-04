Аналитики: Родители стали больше тратить на гаджеты для детей к школе

Проект «Билайн.Аналитика» проводил исследование с 1 июня по 15 августа 2019 года на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета из абонентской базы «Билайн», которые дали согласие на обработку персональных данных.

В итоге аналитики установили, что средняя стоимость смартфона, который появился у школьника перед 1 сентября, за год выросла более чем на 30%, а для планшета этот показатель увеличился более чем на 17%.

В августе родители в среднем тратили на смартфон для ребенка 11,5 тыс. рублей, что на 30,5% больше, чем годом ранее: в 2018 году средняя стоимость устройства составила 8,8 тыс. рублей.

Расходы на планшеты для школьников перед 1 сентября также выросли и составили в среднем 10,7 тыс. рублей против 8,5 тыс. рублей год назад. При этом в июне и июле средняя цена планшета была на уровне 9,4 тыс. и 9,7 тыс. рублей. соответственно, рост по отношению к аналогичным месяцам 2018 года — 15% и 11%.