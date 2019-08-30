Краснодарская «Типография» проведет отбор кандидатов на кураторские курсы

Предусмотрены три интенсивных блока: открытые лекции, семинары и работа с педагогами. Обучать участников программы будут Ольга Сосновская, Алексей Масляев, Алексей Борисенок, Ольга Широкоступ, Светлана Усольцева и Валентин Дьяконов. Они расскажут, что значит быть куратором, что такое выставка и зачем вообще их сейчас делать, как и где происходит встреча искусства и зрителей.

Участие бесплатное, приглашаются те, кто хочет работать или уже работает в поле современного искусства как куратор, организатор событий, исследователь, координатор или менеджер. Организаторы отберут 15 человек.

Школа будет проходить с 1 по 14 октября, заявки принимаются до 13 сентября. Результаты объявят 18 сентября. Чтобы стать участником, нужно заполнить анкету и отправить свое CV (краткое описание жизни и профессиональных навыков) на почту typography-krd@yandex.ru. Приоритет будет отдаваться тем, кто живет и работает в Краснодаре и городах Южного федерального округа. Проезд и проживание не оплачиваются.

Как сообщали Юга.ру, в конце июля «Типография» покинула помещение на улице Буденного из-за повышения арендной платы, а в августе переехала на Зиповскую, 5, корпус 33. 27 августа стартовал первый проект на новой площадке — «Рев грома в восьми пустынях» австрийского художника Альберта Альгайера и группировки ЗИП. В его рамках всех желающих пригласили сыграть в слепые китайские шахматы. 30 августа — последний день проекта, начало игр — в 17:00.