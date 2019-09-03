Более 3 тыс. жителей Ставрополья подключились к услуге «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
В Ставропольском крае количество семей, подключивших услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома», превысило 3 тысячи
За последние два месяца число абонентов этой услуги увеличилось на 15%. Такая динамика может быть связана с отпусками ставропольцев: жителей волнует безопасность жилья во время отъезда.
«По статистике ставропольцы предпочитают подключать внутренние камеры, их число больше на 35%, чем внешних. Есть и те, которые устанавливают систему видеонаблюдения комплексно в частном секторе и в доме, и во дворе. Именно летом отмечен значительный спрос на услугу. Хозяин хочет в режиме онлайн контролировать ситуацию в доме в его отсутствие», — прокомментировала заместитель директора ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Полина Чумакова.
Она рассказала, что широкоугольная HD-камера фиксирует звук и движение, при необходимости отправляет уведомления на смартфон и сообщает о непредвиденных ситуациях.
«Видеонаблюдение» работает круглосуточно, а ночью — с инфракрасной подсветкой. Изображение с камер записывается и хранится на облачной платформе «Ростелекома» от 7 до 30 суток. Абоненты получают широкий угол обзора, функцию приближения и удаления, датчик движения, а также возможность общаться через устройство или слушать звуки вокруг камеры.
Пользователи могут установить на смартфон мобильное приложение, с помощью которого в режиме онлайн можно наблюдать из любой точки мира, что происходит в месте, где установлена камера.
Для желающих подключить услугу действует акция «Камера за 2990». Она включает бесплатный промо-период пользования сервисом в течение трех месяцев. При этом стоимость видеокамеры снижена почти на 50%. Предложение действует до 30 ноября 2019 года, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
Подробную информацию можно узнать в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также на сайте stavropol.rt.ru или по телефону: 8-800-100-08-00.
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