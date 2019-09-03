Более 3 тыс. жителей Ставрополья подключились к услуге «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»

За последние два месяца число абонентов этой услуги увеличилось на 15%. Такая динамика может быть связана с отпусками ставропольцев: жителей волнует безопасность жилья во время отъезда.

«По статистике ставропольцы предпочитают подключать внутренние камеры, их число больше на 35%, чем внешних. Есть и те, которые устанавливают систему видеонаблюдения комплексно в частном секторе и в доме, и во дворе. Именно летом отмечен значительный спрос на услугу. Хозяин хочет в режиме онлайн контролировать ситуацию в доме в его отсутствие», — прокомментировала заместитель директора ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Полина Чумакова.

Она рассказала, что широкоугольная HD-камера фиксирует звук и движение, при необходимости отправляет уведомления на смартфон и сообщает о непредвиденных ситуациях.