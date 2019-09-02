В первые дни сентября на Кубани будет солнечно и жарко

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 2-4 сентября

По данным гидрометцентра Кубани, в понедельник, 2 сентября в регионе ожидается сухая погода. Днем воздух прогреется до 26‑31 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Краснодаре будет солнечно и ветрено — порывы могут достигать 12 м/с. Столбики термометров поднимутся до 31 °С.

На Черноморском побережье также без осадков и жара до 32 °С. Ветер 6‑11 м/с, местами порывы 12‑14 м/с, в Новороссийске до 18 м/с.

3 и 4 сентября в крае сохранится сухая погода. Ночные температуры — 12‑17 °С, местами в предгорных районах — 7‑12 °С, днем будет 26‑31 °С. Скорость воздушных потоков — 5‑10 м/с, местами порывы 12‑17 м/с.

В Краснодаре во вторник и среду будет ясное небо, а ветер стихнет до 3 м/с. Ночью воздух остынет до 15‑16 °С, на солнце температура поднимется до 31 °С.

На Черноморском побережье без осадков. По ночам прогнозируют понижение температуры до 17‑22 °С, днем будет около 28‑33 °С. Ветер 6‑11 м/с, местами порывы 12‑17 м/с, в Новороссийске 18‑23 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск, Темрюк, Приморско-Ахтарск — 20‑21 °C, Анапа — 22 °C, Новороссийск и Геленджик — 24‑25 °C, Туапсе и Сочи — 26 °C.