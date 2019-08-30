Более 130 семей получили помощь к началу учебного года в Анапе

Краснодарский край

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В рамках благотворительной акции «Соберем ребенка в школу!» в Анапе помощь получили 135 семей

Нуждающиеся в поддержке семьи, которые воспитывают детей школьного возраста, получили канцелярские наборы, школьную одежду и обувь, рюкзаки и портфели.

Помощь в приобретении подарков оказали общественные объединения и предприниматели курорта, органы ТОС, благотворительные фонды, отметили в пресс-службе мэрии города.

Всего социальную поддержку получили 168 школьников. 65 ребят получили одежду и обувь, 66 получили портфели, 21 — школьную форму, 10 — спортивные костюмы и обувь, 62 — канцелярские принадлежности, наборы для рисования и детского творчества. Ста школьникам выдали подарочные карты на покупку канцетоваров и подарочные сертификаты.

Анапа Социальные программы Школа Школьники

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