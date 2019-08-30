В последние выходные лета на Кубани прогнозируют дожди и похолодание до 8 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 30 августа по 1 сентября

По данным Краснодарского гидрометцентра, 30 августа во второй половине дня и вечером в южной части региона пройдут кратковременные дожди с грозой. Воздух прогреется до 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Краснодаре в пятницу будет сухо и ветрено, порывы могут достигать 11-14 м/с. Днем термометры покажут 27-29 °С.

В южной части Черноморского побережья во второй половине дня 30 августа ожидаются кратковременные дожди. Дневная температура — 26-31°С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с, порывы 20-23 м/с.

В дневное время и по вечерам 31 августа и 1 сентября в юго-восточных районах Кубани прогнозируют грозовые дожди. Ночью воздух остынет до 13-18 °С, в предгорьях похолодает до 8-13 °С. Днем будет 25-30 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Краснодаре в выходные сохранится ясна погода. Ночью температура опустится до 15-16 °С, днем столбики термометров поднимутся до 29-30 °С. Ветер 5-6 м/с.

На юге побережья Черного моря осень начнется с дождливой погоды. Ночные температуры — 17-22 °С, днем потеплеет до 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска усиление до 15-20 м/с, порывы могут достигать 23 м/с.

В последние дни лета понизилась температура воды практически на всем побережье Черного и Азовского морей: Темрюк — 19 °C, Приморско-Ахтарск — 20 °C, Ейск и Анапа — 22 °C, Новороссийск и Геленджик — 24 °C, Туапсе и Сочи — 26-27 °C.