В Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили аварию, из-за которой не было горячей воды

Краснодарский край

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Жителям Комсомольского микрорайона Краснодара возвращают горячую воду после устранения аварии на сетях теплоснабжения

Утечку на теплоцентрали, по которой подается вода жителям района, обнаружили вечером 28 августа. Для устранения аварии пришлось отключить от горячей воды часть района — 76 домов и 8 социально значимых объектов в границах улиц Уральской, Симферопольской, 30-й Иркутской Дивизии и Тюляева. 

Как и планировали специалисты, аварию устранили за сутки. Сейчас началась поочередная подача горячей воды абонентам.

«Специалисты филиала АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго" в отведенное время устранили протечку. Сейчас, по мере заполнения труб водой, она поступает к домам микрорайона», — рассказал директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислав Белый.

Напомним, утечку обнаружили при проведении гидравлических испытаний перед отопительным сезоном на теплотрассе ТЭЦ — Комсомольский микрорайон. Эти испытания направлены на выявление слабых мест сети до начала отопительного сезона.

Водоснабжение Краснодар

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