В Крыму на фестивале «Таврида-Арт» после фейерверков произошел пожар
В Судаке 25 августа на закрытии фестиваля «Таврида-Арт» после фейерверков загорелась трава
В оргкомитете фестиваля рассказали, что подрядчик в рамках шоу фейерверков допустил возгорание травы на участке, с которого запускались заряды. В отношении всех ответственных примут меры. При этом пожар произошел за территорией фестиваля, написал «Интерфакс».
«Говорят, что никто людей не успокаивал, а они сами себя настраивали так [панически — Юга.ру]. Среди участников паники не было, все было нормально. Пожар быстро потушили. Он разгорелся, сразу его не тушили, потому что там еще были остатки пороха и невыстрелившие партоны. Ждали, пока все сгорит. Но потом потушили и правда быстро. Может там и была какая-то паника, но только если среди зрителей. Участники понимали, что вокруг много МЧСников и все будет нормально. То, что никто не успокаивал толпу — такое может быть, но правда ли она бушевала — не знаю», — рассказала порталу Юга.ру участница фестиваля.
В пресс-службе ГУ МЧС Крыма добавили, что всего выгорело 0,03 га травы. В месте запуска салюта дежурили три пожарных расчета, поэтому потушить очаг удалось за 10 минут. Всего на фестивале работали 189 сотрудников МЧС.
«Таврида-Арт» — фестиваль творческих сообществ, проходивший с 20 по 26 августа в бухте Капсель Судака.
По данным ГУ МВД Крыма, в целом на фестивале было зарегистрировано 51 тыс. человек. С 23 по 25 августа «Тавриду-Арт» посетили более 92 тыс. человек (более 30 тыс. — 23 августа, 20 тыс. — 24 августа и 42 тысячи в заключительный день фестиваля 25 августа).
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