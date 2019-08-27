В Крыму на фестивале «Таврида-Арт» после фейерверков произошел пожар

В оргкомитете фестиваля рассказали, что подрядчик в рамках шоу фейерверков допустил возгорание травы на участке, с которого запускались заряды. В отношении всех ответственных примут меры. При этом пожар произошел за территорией фестиваля, написал «Интерфакс».

«Говорят, что никто людей не успокаивал, а они сами себя настраивали так [панически — Юга.ру]. Среди участников паники не было, все было нормально. Пожар быстро потушили. Он разгорелся, сразу его не тушили, потому что там еще были остатки пороха и невыстрелившие партоны. Ждали, пока все сгорит. Но потом потушили и правда быстро. Может там и была какая-то паника, но только если среди зрителей. Участники понимали, что вокруг много МЧСников и все будет нормально. То, что никто не успокаивал толпу — такое может быть, но правда ли она бушевала — не знаю», — рассказала порталу Юга.ру участница фестиваля.

В пресс-службе ГУ МЧС Крыма добавили, что всего выгорело 0,03 га травы. В месте запуска салюта дежурили три пожарных расчета, поэтому потушить очаг удалось за 10 минут. Всего на фестивале работали 189 сотрудников МЧС.