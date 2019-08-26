В начале недели на Кубани прогнозируют грозы и жару до 35 °С
Синоптик представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 26-28 августа
По данным краевого гидрометцентра, 26 августа местами на Кубани пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 26-31 °С, местами до 33 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с.
В Краснодаре в понедельник будет ясно и ветрено — порывы до 14 м/с. Столбики термометров поднимутся до 33 °С.
В южной части Черноморского побережья 26 августа пройдут кратковременные дожди. Дневная температура — 26-31 °С, на участке от Анапы до Геленджика — 30-35 °С. Ветер 12-14 м/с с порывами 15-17 м/с, в Новороссийске порывы до 25 м/с.
Днем и вечером вторника в крае, в том числе на побережье Черного моря ожидаются грозы, а в среду дожди прекратятся. При этом сохранится ветреная погода: скорость потоков воздуха составит 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, в районе Новороссийска — 12-17 м/с, порывы 20-23 м/с.
По ночам во вторник и среду на Кубани воздух остынет до 17-22 °С, в восточной части и предгорьях региона похолодает до 14 °С. Днем 27 августа будет 28-33 °С, 28 августа — 26-31 °С. На Черноморском побережье ночью термометры покажут 19-24 °С, днем ожидается 27-32 °С.
В Краснодаре 27 и 28 августа сохранится солнечная погода, ветер стихнет до 3-5 м/с. Ночные температуры — 18-19 °С, днем жара до 32 °С.
Температура воды в Черном и Азовском морях: Приморско-Ахтарса — 24 °C, Ейск, Темрюк, Анапа — 25 °C, Новороссийск, Туапсе — 26 °C, Геленджик, Сочи — 27 °C.
С 26 по 28 августа на Черноморском побережье в районе Анапы и в юго-восточных районах Кубани будет действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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