В начале недели на Кубани прогнозируют грозы и жару до 35 °С

По данным краевого гидрометцентра, 26 августа местами на Кубани пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 26-31 °С, местами до 33 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с.

В Краснодаре в понедельник будет ясно и ветрено — порывы до 14 м/с. Столбики термометров поднимутся до 33 °С.