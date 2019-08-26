Курорт «Роза Хутор» опроверг информацию о травмировании женщины на аттракционе

Краснодарский край

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Курорт «Роза Хутор» в Сочи 25 августа заявил, что у них не зафиксировали травмирование женщины на аттракционе родельбан

СМИ 25 августа сообщили о том, что в Сочи туристка из ОАЭ получила травму ноги, катаясь на летних санках (родельбан).

«Официально заявляем, что на "Роза Хутор" подобного инцидента не было. Возможно ЧП имело место на другом курорте Красной Поляны», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе курорта.

Также там добавили, что безопасность гостей «Розы Хутор» — главный приоритет курорта, поэтому все аттракционы соответствуют нормам..

Родельбан в «Розе Хутор» создали под руководством производителя аттракционов немецкой компании «Виганд». Во всех санях есть ремни безопасности. Также работает автоматический контроль скорости, который не позволяет разогнаться больше 40 километров в час — в таком случае срабатывает электромагнит и происходит принудительное торможение. Также на аттракционе существует система контроля сближения: если сани настигают идущие впереди, то они замедляются, исключая столкновение. Кататься на аттракционе могут дети с 5 лет, самостоятельно управлять санями только с 18-ти. Вес катающихся не должен превышать 150 кг.

Родельбан или летние санки — развлечение, которое изобрели в Германии. Длина скоростного спуска родельбана на «Роза Хутор» составляет 1 тыс. 350 метров, он состоит из различных виражей и трех кругов. Самый высокий уровень прохождения трека над землей — 12,6 метров. Управляют двухместными санями с помощью ручного тормоза, чтобы контролировать скорость движения. Максимальная скорость санок достигает 40 километров в час.

Курорты и туризм отдых Развлечения Роза Хутор Сочи

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