Курорт «Роза Хутор» опроверг информацию о травмировании женщины на аттракционе

Курорт «Роза Хутор» в Сочи 25 августа заявил, что у них не зафиксировали травмирование женщины на аттракционе родельбан

СМИ 25 августа сообщили о том, что в Сочи туристка из ОАЭ получила травму ноги, катаясь на летних санках (родельбан).

«Официально заявляем, что на "Роза Хутор" подобного инцидента не было. Возможно ЧП имело место на другом курорте Красной Поляны», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе курорта.

Также там добавили, что безопасность гостей «Розы Хутор» — главный приоритет курорта, поэтому все аттракционы соответствуют нормам..

Родельбан в «Розе Хутор» создали под руководством производителя аттракционов немецкой компании «Виганд». Во всех санях есть ремни безопасности. Также работает автоматический контроль скорости, который не позволяет разогнаться больше 40 километров в час — в таком случае срабатывает электромагнит и происходит принудительное торможение. Также на аттракционе существует система контроля сближения: если сани настигают идущие впереди, то они замедляются, исключая столкновение. Кататься на аттракционе могут дети с 5 лет, самостоятельно управлять санями только с 18-ти. Вес катающихся не должен превышать 150 кг.