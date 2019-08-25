«Краснодар-2» уступил «Нефтехимику» в ФНЛ
ФК «Краснодар-2» 25 августа в гостях уступил «Нефтехимику» из Нижнекамска
Матч прошел в рамках 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги и закончился со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Денис Макаров на 53-й минуте игры.
Следующий матч второй состав черно-зеленых проведет 31 августа дома. Краснодарская команда примет ярославский «Шинник».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.