«Краснодар-2» уступил «Нефтехимику» в ФНЛ

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ФК «Краснодар-2» 25 августа в гостях уступил «Нефтехимику» из Нижнекамска

Матч прошел в рамках 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги и закончился со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Денис Макаров на 53-й минуте игры. 

Следующий матч второй состав черно-зеленых проведет 31 августа дома. Краснодарская команда примет ярославский «Шинник». 

ФК «Краснодар-2» ФНЛ Футбол

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