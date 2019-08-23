Путин посетил в Сочи стартовый матч Кубка мира по хоккею «Сириус»

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент Владимир Путин 23 августа выступил на открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус» и посетил стартовый матч

Перед началом игры глава государства поприветствовал участников турнира и болельщиков и поблагодарил их за приезд в Россию. После Путин произвел символическое вбрасывание шайбы.

В стартовом матче турнира встретились команда из Ярославля «Локо» и канадская «Альберта». Помимо президента за игрой наблюдают премьер РФ Дмитрий Медведев, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

Кубок мира «Сириус» проходит в Сочи уже во второй раз (всего Кубку мира по хоккею среди молодежных команд восемь лет, шесть из них выигрывали россияне). В турнире принимают участие хоккеисты в возрасте до 20 лет. В этом году он проводится с 23 по 31 августа на ледовой арене «Шайба» в Олимпийском парке. На ледовой арене встретятся восемь команд — из России, Швеции, Канады, Швейцарии, Чехии, Австрии, Финляндии и США.

Владимир Путин Хоккей

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