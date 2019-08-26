Крупное животноводческое хозяйство Тбилисского района присоединило к себе ферму в станице Ловлинской
Руководство молочно-товарной фермы «Тифлисский колос» из Тбилисского района рассчитывает сохранить рабочие места и увеличить надои
ООО «Тифлисский колос» выкупило у ООО «Заря» крупную ферму в станице Ловлинской. Сумма сделки составила 80 млн рублей.
Молочно-товарная ферма № 1 «Тифлисский колос» планирует вложить в производство 120 млн рублей. Эти средства потратят в том числе на улучшение условий труда и увеличение числа рабочих мест. Уже начался ремонт подсобных помещений для сотрудников, сейчас на ферме работают 74 человека.
Кроме того, идет реконструкция дойных корпусов и телятников. На ферме содержится 1 тыс. 460 голов крупного рогатого скота, из них 700 коров. В планах — увеличить надои до 6 тыс. тонн молока в год и выйти на среднегодовую выручку в размере 150 млн рублей в год.
ООО «Тифлисский колос» принадлежит Андрею Романюку, который возглавляет еще два сельхозпредприятия — ЗАО имени Т.Г. Шевченко и ОАО «Кропоткинское», где работают больше 500 человек.
В прошлом году «Кропоткинское» получило рекордный урожай пшеницы — 83,1 ц/га, а урожайность ячменя на отдельных участках превысила 90 ц/га.
На ЗАО имени Шевченко продуктивность дойного стада в 2018 году составила 7,9 кг молока на 1 фуражную корову, что на 1,7 кг больше уровня 2017 года.
Предприятия Романюка — бюджетообразующие: среднегодовая сумма налогов, отчисляемая в консолидированный бюджет, — более 170 млн. рублей. Ожидается, что новое хозяйство в Ловлинской будет приносить казне 35 млн рублей в год.
Андрей Романюк построил стадион, который стал тренировочной базой футбольного клуба «Кубанская корона», созданного хозяйством имени Шевченко. На спортивной базе предприятия проходят районные соревнования, она в том числе стала площадкой для развития регби в Тбилисском районе. На территории стадиона есть уличные тренажеры и детская игровая площадка. Кроме того, в 2019 году планируют открыть второй открытый стадион.
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