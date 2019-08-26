Крупное животноводческое хозяйство Тбилисского района присоединило к себе ферму в станице Ловлинской

ООО «Тифлисский колос» выкупило у ООО «Заря» крупную ферму в станице Ловлинской. Сумма сделки составила 80 млн рублей.

Молочно-товарная ферма № 1 «Тифлисский колос» планирует вложить в производство 120 млн рублей. Эти средства потратят в том числе на улучшение условий труда и увеличение числа рабочих мест. Уже начался ремонт подсобных помещений для сотрудников, сейчас на ферме работают 74 человека.

Кроме того, идет реконструкция дойных корпусов и телятников. На ферме содержится 1 тыс. 460 голов крупного рогатого скота, из них 700 коров. В планах — увеличить надои до 6 тыс. тонн молока в год и выйти на среднегодовую выручку в размере 150 млн рублей в год.

ООО «Тифлисский колос» принадлежит Андрею Романюку, который возглавляет еще два сельхозпредприятия — ЗАО имени Т.Г. Шевченко и ОАО «Кропоткинское», где работают больше 500 человек.

В прошлом году «Кропоткинское» получило рекордный урожай пшеницы — 83,1 ц/га, а урожайность ячменя на отдельных участках превысила 90 ц/га.