На Кубани в 137 школах нашли нарушения пожарной безопасности

Перед новым учебным годом сотрудники МЧС Кубани проверили 2 тыс. 848 школ на наличие нарушений пожарной безопасности. В результате проверки выяснилось, что более 100 школ не готовы к новому учебному году: там не оборудованы пути эвакуации, стены сделаны из сгораемых материалов, а на полу постелен линолеум. На некоторых объектах не оказалось автоматической системы пожаротушения.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавреляк рассказал порталу Юга.ру, зачем нужны такие проверки и когда в школах устранят нарушения.

Что это за проверка? МЧС проводит ежегодную операцию «Школа», во время которой проверяют все общественные и социальные учреждения школьного и дошкольного уровня перед 1 сентября. Проверки носят плановый характер. По словам врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генрал-майора внутренней службы Ивана Лунева, МЧС должно принять все объекты, которые проходят проверки, до 1 сентября в полном объеме с исправленными нарушениями по требованиям пожарной безопасности.

Сколько школ допустили нарушения? Всего нарушения нашли в 137 школах в Динском, Северском, Ейском, Усть-Лабинском и Темрюкском районах. Также отклонения были в одной школе Краснодара, но незначительные: их можно устранить за один-два дня. По всем нарушениям сотрудники МЧС выписали предписания об исправлении.

Школы могут не исправлять нарушения? Такие случаи не исклюены. Нарушения могут быть связаны, например, с табличкой «Огнетушитель», которую можно повесить без больших затрат. Но есть более серьезные нарушения, касающиеся угрозы жизни и здоровью, а также с выделением на их решение больших денежных средств. Предположим, учреждение уже подписало договор по установке каких-то систем оповещения или водоснабжения, подрядчик работает, но не успевает к 1 сентября. В таком случае есть специальные расчеты рисков и минимизации последствий. Также есть расчет компенсирующих мероприятий, чтобы максимально снизить риски возникновения пожара и риски, которые могут нести опасность жизни и здоровью.

В чем проявляются компенсирующие мероприятия? В каждом случае по-разному. Например, пожарный гидрант должен находиться в радиусе 200 метров, а он находится в 700 метрах. Просто так перенести его на 500 метров — очень дорогостоящая и технически сложная задача. Тогда необходимо предусмотреть другой водоисточник: установить емкости с водой или дополнительные огнетушители. То есть принять какие-то меры, чтобы минимизировать риск устранения последствий. Но это не значит, что не нужно выполнять основное требование.

У учреждений есть какая-то ответственность за нарушения? Есть, административная, а также штрафы. Если нарушение связано с питанием, то суд может приостановить деятельность объекта.