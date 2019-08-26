Предпринимателям на бизнес-завтраке в Краснодаре расскажут о льготных кредитах

Партнерский Краснодарский край

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МСП Банк 29 августа проведет для предпринимателей Краснодарского края бизнес-завтрак

На мероприятии бизнесменам предложат обсудить вопросы развития собственного дела. Во время бизнес-завтрака выступят банковские эксперты, участники смогут узнать, как развивать бизнес, использовать банковские сервисы и инструменты. Им объяснят, почему стоит работать с государственным банком и как воспользоваться условиями кредитования.

В беседе примут участие заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос и его коллеги. Они расскажут, зачем банку нужен тот или иной документ, какие преимущества для предпринимателя есть в финансовой проверке. Специалисты поделятся типичными вопросами, которые возникают у сотрудников банка к предпринимателям.

Еще одной темой станут льготные кредиты. Бизнесменам расскажут, какие есть программы, условия и ставки. В конце мероприятия предприниматели смогут задать вопросы, рассказали 21 августа в пресс-службе МСП Банка.

Встреча пройдет на улице Северной, 319 в отеле «Европа», начало в 10:30. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно, отправив письмо на почту reg@mspbank.ru или позвонив по номеру: 8 (909) 690-20-02. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество, название организации и должность.

Банки Бизнес-сообщество Краснодар Малый и средний бизнес

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