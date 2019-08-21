В Краснодаре до воскресенья трамваи пойдут в обход Дмитриевской Дамбы
Из-за ремонта путей на улице Дмитриевская Дамба в Краснодаре с 21 по 24 августа шесть трамваев поменяют маршруты следования
За эти дни специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления полностью заменят рельсы, шпалы и механизмы стрелочного перевода на пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба. На время ремонта маршрут поменяют трамваи № 2, 3, 6, 7, 15 и 21. При этом изменения коснутся не только вечернего времени, но и дневного.
«Обычно все ремонтные работы проводятся только в ночное время, и схемы движения мы меняем только для вагонов, которые работают на линии вечером. Обращаем особое внимание пассажиров, что с 22 по 24 августа вагоны маршрутов № 6 и 7 в течение дня также будут следовать по измененной схеме», — отметил начальник службы движения МУП «КТТУ» Сергей Вершиловский.
Трамваи № 6 и 7 с 22:40 21 августа до конца дня 24 августа от остановки «Стадион "Кубань"» будут следовать прямо — по Железнодорожной, далее по Гоголя, Коммунаров, мимо Кооперативного рынка до Горького и далее — обычным маршрутом. В направлении улицы Димитрова маршрут останется прежним.
Трамваи № 2, 3, 15, 21 изменят схему движения только в вечернее время:
- № 2 с 22:00 от конечной на Индустриальной пойдет до остановки «Улица 40-летия Победы» на пересечении с Колхозной. Время отправления последних вагонов 21, 22 и 23 августа: от Индустриальной — в 21:53, от Декабристов — в 22:33. 24 августа — от Индустриальной — в 21:44, от Декабристов — в 22:30.
- № 21 после 22:50 проследуют от Солнечной по маршруту № 15 до ж/д вокзала «Краснодар-I», а оттуда — в Западное депо.
- № 3 только в субботу, 24 августа, в 22:18 от Западного депо проследует через Кооперативный рынок до ж/д вокзала «Краснодар-I». Обратно — тем же маршрутом в депо. Время отправления последних вагонов от Западного депо — в 21:44; от Декабристов — в 22:34.
- № 15 также только в субботу, 24 августа, в 22:11 от ж/д вокзала «Краснодар-I» поедут до остановки «Улица 40-летия Победы» на пересечении с Колхозной. Время отправления последних вагонов от вокзала — в 21:45; от Солнечной — в 21:53.
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