В Краснодаре до воскресенья трамваи пойдут в обход Дмитриевской Дамбы

Из-за ремонта путей на улице Дмитриевская Дамба в Краснодаре с 21 по 24 августа шесть трамваев поменяют маршруты следования

За эти дни специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления полностью заменят рельсы, шпалы и механизмы стрелочного перевода на пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба. На время ремонта маршрут поменяют трамваи № 2, 3, 6, 7, 15 и 21. При этом изменения коснутся не только вечернего времени, но и дневного.

«Обычно все ремонтные работы проводятся только в ночное время, и схемы движения мы меняем только для вагонов, которые работают на линии вечером. Обращаем особое внимание пассажиров, что с 22 по 24 августа вагоны маршрутов № 6 и 7 в течение дня также будут следовать по измененной схеме», — отметил начальник службы движения МУП «КТТУ» Сергей Вершиловский.

Трамваи № 6 и 7 с 22:40 21 августа до конца дня 24 августа от остановки «Стадион "Кубань"» будут следовать прямо — по Железнодорожной, далее по Гоголя, Коммунаров, мимо Кооперативного рынка до Горького и далее — обычным маршрутом. В направлении улицы Димитрова маршрут останется прежним.

Трамваи № 2, 3, 15, 21 изменят схему движения только в вечернее время: