Ейск, Геленджик, Туапсе. Какие еще города оказались самыми тихими в России
Ейск занял второе место в рейтинге городов России с минимальным шумом
Рейтинг из 200 городов составили на основе данных, полученных во время опроса. Жители должны были поставить оценку от 1 до 10 утверждению «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит». Оценка 1 означала «полностью не согласен», 10 — «полностью согласен». Затем для каждого города вычислили средний балл.
По итогам опроса первую строчку списка занял калининградский Гурьевск: самый тихий город набрал 8,4 балла. На втром месте оказался Ейск (7,9), на третьем — ставропольский Михайловск (7,8), пишет 19 августа «Российская газета».
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В топ-10 рейтинга вошли еще пять южных городов: Геленджик (7,8 балла), Керчь (7,6), Ессентуки (7,6), Туапсе (7,5) и Майкоп (7,5). Жители отмечали, что там много зелени, тихо, спокойно, комфортно, нет высоких домов. Также в отзывах упоминалась близость к морю.
Наиболее шумными оказались города Сибири. Их жители считают, что через города проходит много машин, в том числе большегрузов, дома расположены слишком близко к проезжей части. Самый низкий показатель в рейтинге — у Киселевска Кемеровской области — 4,3 балла. В топ-3 антирейтинга вошли Ленинск-Кузнецкий (5,2 балла) и подмосковная Электросталь (5,3 балла).
Краснодар занял 94-е место с оценкой 6,5 балла. Ростов-на-Дону получил 5,9 балла, передает RT.
Опрос провели аналитики портала недвижимости Domofond.ru. В нем приняли участие 90 тыс. респондентов.
Как сообщали Юга.ру, в 2011-2012 годах на черноморских курортах Краснодарского края пытались принять меры для контроля уровня шума. Так, мэр Геленджика Виктор Хрестин потребовал отслеживать уровень шума в барах и кафе, глава Анапы Татьяна Евсикова провела ночной рейд по шумным заведениям, а власти Сочи собирались следить за уровнем шума на трассе дублера Курортного проспекта.
В Краснодаре в 2017 году планировали заменить традиционные стыки рельсов, чтобы трамваи ходили тише.
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