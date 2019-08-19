Ейск, Геленджик, Туапсе. Какие еще города оказались самыми тихими в России

Рейтинг из 200 городов составили на основе данных, полученных во время опроса. Жители должны были поставить оценку от 1 до 10 утверждению «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит». Оценка 1 означала «полностью не согласен», 10 — «полностью согласен». Затем для каждого города вычислили средний балл.

По итогам опроса первую строчку списка занял калининградский Гурьевск: самый тихий город набрал 8,4 балла. На втром месте оказался Ейск (7,9), на третьем — ставропольский Михайловск (7,8), пишет 19 августа «Российская газета».