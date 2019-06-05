Кубань вошла в топ-20 самых чистых регионов России

Краснодарский край занял 16-е место в рейтинге самых чистых регионов России по итогам весны 2019 года

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национального экологического корпуса» обнародовали очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам минувшей весны. Такой список публикуют четыре раза в год уже больше десяти лет.

В очередном рейтинге Краснодарский край занял 16-е место, следует из списка на сайте «Зеленого патруля». В топ-20 также попали Карачаево-Черкесия (12-е место) и Кабардино-Балкария (18).