Кубань вошла в топ-20 самых чистых регионов России
Краснодарский край занял 16-е место в рейтинге самых чистых регионов России по итогам весны 2019 года
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национального экологического корпуса» обнародовали очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам минувшей весны. Такой список публикуют четыре раза в год уже больше десяти лет.
В очередном рейтинге Краснодарский край занял 16-е место, следует из списка на сайте «Зеленого патруля». В топ-20 также попали Карачаево-Черкесия (12-е место) и Кабардино-Балкария (18).
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Лидерами стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Магаданская и Мурманская области, Республика Коми и Ульяновская область.
В топ-3 самых грязных регионов попали Свердловская, Челябинская и Иркутская области, пишет RT. Также в числе аутсайдеров Нижегородская и Оренбургская области и Красноярский край.
В первой половине списка оказались следующие регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Чечня (23), Дагестан (27), Ростовская область (28), Ингушетия (34) и Ставропольский край (39). В антирейтинг попали Адыгея (44), Северная Осетия (50), Крым (57) и Севастополь (73).
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