В Анапе тверяк украл из гостиницы чемодан с деньгами и потратил их на аренду яхты и брендовую одежду
В Анапе полицейские задержали приезжего из Твери, который украл из отеля чемодан с 800 тыс. рублей и потратил их на дорогой отдых
Что произошло? Приезжий из Москвы сообщил в полицию о том, что из его гостиничного номера пропал чемодан с 800 тыс. рублей. Он рассказал сотрудникам МВД, что приехал на отдых с деньгами от продажи квартиры. Мужчина жил в гостинице и там же хранил чемодан с деньгами, о чем рассказал своему новому знакомому. Тот забрал сумку и скрылся.
Где нашли подозреваемого в краже? Сотрудники уголовного розыска задержали его в одном из отелей Геленджика. Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний приезжий из Твери.
Куда он дел деньги? Задержанный рассказал, что потратил деньги на проживание в отеле, аренду яхты и дорогие покупки, в том числе брендовую одежду, пояснили 19 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Что ему грозит? На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
Ранее на юге России происходили случаи кражи сумок с крупной суммой наличных. Как писали Юга.ру, в августе 2018 года в Сочи неизвестные напали на прохожего и отняли у него сумку с 30 млн рублей. В декабре в Краснодаре мужчина украл сумку с 600 тыс. рублей и выкинул ее, не заметив деньги. В феврале в Симферополе мужчина забрал с прилавка магазина сумку с 500 тыс. рублей.
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