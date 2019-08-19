В Анапе тверяк украл из гостиницы чемодан с деньгами и потратил их на аренду яхты и брендовую одежду

В Анапе полицейские задержали приезжего из Твери, который украл из отеля чемодан с 800 тыс. рублей и потратил их на дорогой отдых

Что произошло? Приезжий из Москвы сообщил в полицию о том, что из его гостиничного номера пропал чемодан с 800 тыс. рублей. Он рассказал сотрудникам МВД, что приехал на отдых с деньгами от продажи квартиры. Мужчина жил в гостинице и там же хранил чемодан с деньгами, о чем рассказал своему новому знакомому. Тот забрал сумку и скрылся.

Где нашли подозреваемого в краже? Сотрудники уголовного розыска задержали его в одном из отелей Геленджика. Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний приезжий из Твери.

Куда он дел деньги? Задержанный рассказал, что потратил деньги на проживание в отеле, аренду яхты и дорогие покупки, в том числе брендовую одежду, пояснили 19 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Что ему грозит? На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.