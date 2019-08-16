В горах Адыгеи устроят экофестиваль
Первый межрегиональный экологический фестиваль «Эко-Кавказ» состоится в горах Адыгеи 28-29 сентября
Местом проведения станут две площадки — станица Даховская и поселок Гузерипль.
В фестивале примут участие общественные движения, волонтеры, природоохранные, образовательные и другие организации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, а также стран кавказа: Абхазии, Азербайджана, Армении. Кроме того, в Адыгею приедут экологи из Германии.
Участники фестиваля расскажут о своей работе, поделятся опытом мероприятий по сохранению окружающей среды и утилизации отходов. Кроме того, будут работать дискуссионные площадки по направлениям: туризм, здоровье, просвещение, наука и инновации. В программу включили выступления творческих коллективов.
«Республика Адыгея является уникальным регионом, где тесно переплетаются традиции, культура и природа, где первозданная красота граничит с современными инновациями в области туризма и устойчивого развития. Именно эти важные составляющие явились ориентиром в выборе места проведения экологического фестиваля», — отметил учредитель «НАБУ-Кавказ» Виталий Ковалев.
Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» и Кавказский биосферный заповедник организовали фестиваль для популяризации на Кавказе экологических знаний и современных достижений в экологической сфере и туризме, развития сотрудничества между регионами России и другими странами.
Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте nabu-kavkaz.ru и по телефонам: 8 (8772) 254-02-30, 8 (918) 922-82-17.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.