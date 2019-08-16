В горах Адыгеи устроят экофестиваль

Местом проведения станут две площадки — станица Даховская и поселок Гузерипль.

В фестивале примут участие общественные движения, волонтеры, природоохранные, образовательные и другие организации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, а также стран кавказа: Абхазии, Азербайджана, Армении. Кроме того, в Адыгею приедут экологи из Германии.

Участники фестиваля расскажут о своей работе, поделятся опытом мероприятий по сохранению окружающей среды и утилизации отходов. Кроме того, будут работать дискуссионные площадки по направлениям: туризм, здоровье, просвещение, наука и инновации. В программу включили выступления творческих коллективов.

«Республика Адыгея является уникальным регионом, где тесно переплетаются традиции, культура и природа, где первозданная красота граничит с современными инновациями в области туризма и устойчивого развития. Именно эти важные составляющие явились ориентиром в выборе места проведения экологического фестиваля», — отметил учредитель «НАБУ-Кавказ» Виталий Ковалев.