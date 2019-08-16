На Кубань в выходные вернутся дожди и грозы

По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 16 августа в Краснодаре возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер с порывами до 12 м/с, днем воздух прогреется до 33 °С. В целом по краю, в том числе на Черноморском побережье, в этот же день пройдут дожди, в отдельных местах сильные осадки с градом. Дневная температура — до 34 °С.

В крае дожди с грозами и градом ожидаются также 17 и 18 августа. Порывы ветра в эти дни могут достигать 18 м/с. Ночью столбики термометров покажут до 22 °С, днем — 25-30 °С.