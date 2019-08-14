Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа

В эти дни с до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рассказали, как подготовиться к сильной жаре или засухе: