Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа
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В эти дни с до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели рассказали, как подготовиться к сильной жаре или засухе:
- запастись дополнительными емкостями и при необходимости заранее заполнить их водой;
- оборудовать навесы, беседки, колодцы (за городом), ставни или плотные шторы для окон;
- приобрести автономный источник электроэнергии;
- научиться и обучить близких правильно действовать при тепловом ударе.
Из-за жары до 16 августа на Кубани и в Адыгее будет действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40 или 101.
Как писали Юга.ру, на Кубани до 16 августа прогнозируют жаркую и ветреную погоду.
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