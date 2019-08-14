Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение

Адыгея, Краснодарский край

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Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа

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В эти дни с до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рассказали, как подготовиться к сильной жаре или засухе:

  • запастись дополнительными емкостями и при необходимости заранее заполнить их водой;
  • оборудовать навесы, беседки, колодцы (за городом), ставни или плотные шторы для окон;
  • приобрести автономный источник электроэнергии;
  • научиться и обучить близких правильно действовать при тепловом ударе.

Из-за жары до 16 августа на Кубани и в Адыгее будет действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как писали Юга.ру, на Кубани до 16 августа прогнозируют жаркую и ветреную погоду.

МЧС Погода Пожароопасность

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