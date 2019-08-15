На Кубани будут развивать органическое земледелие

Краснодарский край

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Аграрный комитет Законодательного собрания Краснодарского края работает над законодательной базой для органического сельского хозяйства

Что произошло? Президент России Владимир Путин призвал регионы использовать все имеющиеся у них возможности по наращиванию производства экологически чистой продукции. Для этого на июньской сессии ЗСК кубанские парламентарии приняли закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края», а 1 января 2020 года вступит в силу федеральный закон «Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Почему важно принятие этого закона? Краснодарский край стал первым в России регионом, где вопросы производства экологически чистой продукции подняли на законодательный уровень. Однако до августа 2018 года из-за отсутствия федерального закона региональный исполнялся не в полной мере. После подписания нового документа кубанские парламентарии привели в порядок свой закон в части развития органического сельского хозяйства.

Что это значит? Нововведения позволят краю реализовать задуманное по выпуску кубанских экопродуктов, расширить их ассортимент, выйти с ним сначала на всероссийский, а потом и на международный рынок, а также оказать фермерам поддержку на законодательном уровне.

«Органическое земледелие позволит вовлечь в хозяйственный оборот те участки, которые заросли кустарником и мелколесьем и, соответственно, не используются по назначению», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко в интервью газете «Вольная Кубань».

На Кубани есть органические продукты? Да. По словам Юрия Бурлачко, в крае выращивают «чистые» рис, плоды, ягоды, овощи, чай, однако экопродукцией на Кубани пока занимаются немногие фермеры. Также в регионе есть экологически чистые мидии и креветки.

«Они [фермеры — Юга.ру] производят продовольственные товары без применения какой-либо химии. Некоторые выпускают продукты не только растительного происхождения. Недавно я убедился в этом лично, побывав на одном из молочных предприятий Кавказского района. Оно было создано в условиях санкционной политики и курса на импортозамещение и ориентировано на производство натуральной продукции», — добавил Юрий Бурлачко.

На Кубани появится новое направление в агробизнесе? По мнению Юрия Бурлачко, да. Создавая условия для производства экологической продукции, власти формируют в крае новый вид предпринимательства.

ЗСК Продукты питания Растениеводство Сельское хозяйство Торговля Юрий Бурлачко

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