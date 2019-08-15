В Адыгее нейрохирурги впервые провели высокотехнологичные операции на позвоночнике

В рамках сотрудничества два врача республиканской больницы — Рамазан Колокуток и Нурбий Беретарь — в прошлом году прошли стажировку в иорданской клинике. В августе в Адыгею приехали врачи-нейрохирурги из Иордании — Омран Джанбек и его сын Тагир Джанбек. 13 августа они провели для республиканских врачей три демонстрационные операции на позвоночнике с использованием металлоконструкций. Такой вид хирургического вмешательства разной степени сложности позволяет больным уже на следующий день вставать на ноги, сообщили в минздраве Адыгеи.

По словам министра здравоохранения Рустема Меретукова, ранее подобные операции в Адыгее не проводились, пациентов направляли в разные медцентры других регионов.

«Сейчас наши врачи осваивают новую методику оперативных вмешательств, направленных на фиксацию позвоночника с помощью винтовых металлоконструкций. Это позволит более эффективно оперировать пациентов и после травм, и с различными заболеваниями позвоночника», — сообщил министр здравоохранения на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпловым.

Для дальнейшего внедрения передовых практик руководитель региона поручил минздраву закупить для нейрохирургического отделения республиканской больницы необходимое оборудование, рассказали 15 августа в пресс-службе главы Адыгеи.

«Руководству республики важно, чтобы в системе здравоохранения региона успешно внедрялись современные высокотехнологичные виды медицинской помощи. Нам приятно, что именно вы, этнические адыги, сегодня делитесь в Адыгее своими знаниями, оказываете поддержку своим коллегам и возвращаете здоровье жителям республики. Впереди много планов, и власти региона готовы оказать всю возможную поддержку данному проекту», — заключил Мурат Кумпилов.