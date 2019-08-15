Компания ВСК и кухни «Мария» начали страховать мебель

Страховой дом ВСК и компания кухни «Мария» в августе запустили совместный продукт по страхованию мебели и техники, приобретаемой клиентами в салонах фирмы

Теперь клиенты кухнной фирмы «Мария» при покупке мебели или техники могут выбрать одну из трех наиболее подходящих для них программ страхования: защитить свою мебель от механических повреждений, продлить гарантию на технику или купить комплексный продукт, рассказали 15 августа в пресс-службе ВСК.

Программа по страхованию мебели включает эксклюзивный сервис ВСК «At Home», благодаря которому при наступлении страхового случая отремонтировать предметы интерьера и технику можно будет не выходя из дома.

По словам вице-президента ВСК Ирины Винской, новая программа — это первый этап партнерства с «Марией», благодаря которому клиенты смогут оценить удобство сервиса. Руководитель управления «Поддержки продаж и аналитики» компании кухни «Мария» Алексей Кабаков добавил, что теперь у покупателей есть возможность получить защиту от форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.