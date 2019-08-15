Министр спорта РФ пообещал поддержать Адыгею в развитии спортивной инфраструктуры

В Энеме спорткомплекс площадью почти 2,2 тыс. кв. метров предназначен для тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Зрительские трибуны вмещают 220 человек. В комплексе расположены современные борцовский и тренажерный залы. На прилегающей территории установлено футбольное поле с искусственным покрытием. На его строительство из федерального бюджета потратили 72 млн рублей и еще 11,6 млн рублей — из казны региона.

Мурат Кумпилов поблагодарил Павла Колобкова за помощь и поддержку в развитии спортивной инфраструктуры республики, подчеркнул особую значимость федеральных программ для реализации национальных проектов, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

«В ближайшие годы запланировано строительство современных объектов спорта во всех муниципальных образованиях республики. Уже строится физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Гиагинской, спортивный комплекс с ледовой площадкой в Майкопе. В следующем году намечено возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в Адыгейске, Кошехабле и Хакуринохабле», — рассказал руководитель республики.

Министр назвал Адыгею одним из самых спортивных регионов страны, поскольку в занятия физкультурой и спортом в республике вовлечены более 42% населения. Павел Колобков подчеркнул, что федеральный центр намерен поддержать республику в строительстве еще ряда спортивных сооружений — как крытых, так и плоскостных.

Кроме того, рассматривается вопрос о создании в Адыгее велокомплекса федерального уровня для подготовки сборных команд России.