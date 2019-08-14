Поход в древние сады и национальные угощения. В Адыгее для туристов организуют День черкесской груши
В Адыгее в районе водопадов Руфабго 17 августа состоится праздник «День черкесской груши»
Он проводится туристическим объектом «Водопады Руфабго» при поддержке комитета республики по туризму и курортам. Для участников мероприятия организуют походы к древним черкесским садам, народные адыгские игры, конкурсы и угощение национальными блюдами, сообщила порталу Юга.ру один из организаторов праздника Зарема Бибова.
В 11:00 начнется регистрация участников, а в 12:00 они отправятся в поход к древним черкесским садам, которые находятся в горах недалеко от водопадов. Участников похода будут сопровождать специалисты-этнографы, которые расскажут об истории появления садов и ответят на все интересующие вопросы. Желающие смогут попробовать груши прямо с дерева, поскольку праздник традиционно проводится в период созревания плодов.
«После восхождения участников похода ждет еще один сюрприз от директора туробъекта — всех угостят хашламой. Также пройдет дегустация напитков и разнообразных блюд из груши», — рассказала Зарема Бибова.
Народное гуляние будет сопровождаться концертной программой, викторинами, народными играми, конкурсами. Состоится и полюбившийся туристам конкурс на самое быстрое поедание пирожков с начинкой из груши. В прошлом году был поставлен рекорд — за 5 минут конкурсант съел 15 пирожков, рассказала Бибова.
По ее словам, мероприятие традиционно собирает большое число участников. Ожидается, что в этом году на праздник приедет около тысячи человек.
День черкесской груши проходит в Адыгее с 2012 года. Посвятить его этому растению решено было, поскольку древние черкесские сады являются одной из достопримечательностей республики и особенностью адыгского садоводства, добавили в комитете РА по туризму и курортам.
Груши издавна выращиваются на территории нынешней Адыгеи, утверждают биологи. Ухоженность здешних садов описывают в своих письмах, датированных XVIII — XIX веками, европейские путешественники. А первым исследователем черкесской груши называют биолога Нуха Тхагушева. Благодаря ему в советское время удалось установить, что черкесы вывели несколько сортов груши: хожум (сочная осенняя груша), хозна (летняя и круглая), хожишх (мелкая летняя груша, напоминающая карталинский сорт «панта») и хотаму (крепкая, сладкая и с большим сроком хранения). Тхагушев отмечал мощный рост черкесской груши, которая могла достигать 25 метров в высоту, а также ее урожайность: с каждого дерева снимали до 1000 килограммов, а порой и больше. Грушевые сады считали чуть ли не самыми большими в мире, а знаменитый советский ботаник Петр Жуковский утверждал, что именно Кавказ «явился ареной эволюции груши».
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