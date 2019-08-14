Поход в древние сады и национальные угощения. В Адыгее для туристов организуют День черкесской груши

Он проводится туристическим объектом «Водопады Руфабго» при поддержке комитета республики по туризму и курортам. Для участников мероприятия организуют походы к древним черкесским садам, народные адыгские игры, конкурсы и угощение национальными блюдами, сообщила порталу Юга.ру один из организаторов праздника Зарема Бибова.

В 11:00 начнется регистрация участников, а в 12:00 они отправятся в поход к древним черкесским садам, которые находятся в горах недалеко от водопадов. Участников похода будут сопровождать специалисты-этнографы, которые расскажут об истории появления садов и ответят на все интересующие вопросы. Желающие смогут попробовать груши прямо с дерева, поскольку праздник традиционно проводится в период созревания плодов.

«После восхождения участников похода ждет еще один сюрприз от директора туробъекта — всех угостят хашламой. Также пройдет дегустация напитков и разнообразных блюд из груши», — рассказала Зарема Бибова.

Народное гуляние будет сопровождаться концертной программой, викторинами, народными играми, конкурсами. Состоится и полюбившийся туристам конкурс на самое быстрое поедание пирожков с начинкой из груши. В прошлом году был поставлен рекорд — за 5 минут конкурсант съел 15 пирожков, рассказала Бибова.

По ее словам, мероприятие традиционно собирает большое число участников. Ожидается, что в этом году на праздник приедет около тысячи человек.

День черкесской груши проходит в Адыгее с 2012 года. Посвятить его этому растению решено было, поскольку древние черкесские сады являются одной из достопримечательностей республики и особенностью адыгского садоводства, добавили в комитете РА по туризму и курортам.