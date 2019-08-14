В Новороссийске спасли двух парней и женщину, которые пытались вброд дойти до острова Суджук
В Новороссийске 13 августа спасатели вернули на берег обессиленных отдыхающих, которые собирались вброд дойти до острова Суджук
Старший спасатель пляжа «Алексино» увидел троих людей, которые направлялись к острову Суджук вброд в ветреную погоду. Он сел в лодку и поплыл им навстречу. Сначала спасатель помог двоим парням, а затем матери одного из них, которая была в полуобморочном состоянии, рассказали в инстаграме пляжа «Алексино». Всех туристов доставили на берег, где их ждала бригада скорой помощи.
Представители пляжа также рассказали, что недавно там же, на Суджукской гряде спасли двух девушек. В пресс-службе призвали воздержаться от прогулок к острову.
Не все случаи с отдыхающими в море заканчиваются благополучно. Как сообщали Юга.ру, 9 августа в Черном море утонул мужчина, который занимался подводной охотой. Новороссийским спасателям удалось достать тело из воды спустя два дня.
View this post on Instagram
Старший спасатель Александр увидел людей, которые решили посетить остров вброд. Погодные условия сегодня ветрянные, поэтому незамедлительно было принято решение спасать людей. Александр сел в лодку и поплыл навстречу людям. Два парня были спасены первыми, а женщина (мать одного из мальчиков) уже была в полуобморочном состоянии. Все трое были доставлены на берег, где их ждала бригада скорой помощи. На этот раз все остались живы. Совсем недавно с этой гряды спасли двух девушек. Уважаемые жители и гости города! Берегите свою жизнь, настоятельно рекомендуем воздержаться от прогулок к острову. Пляж "Алексино" ______________________��__________________ ⏰ 8:00-20:00 �� по всем вопросам обращайтесь в директ
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.