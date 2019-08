В Новороссийске спасли двух парней и женщину, которые пытались вброд дойти до острова Суджук

View this post on Instagram

Старший спасатель Александр увидел людей, которые решили посетить остров вброд. Погодные условия сегодня ветрянные, поэтому незамедлительно было принято решение спасать людей. Александр сел в лодку и поплыл навстречу людям. Два парня были спасены первыми, а женщина (мать одного из мальчиков) уже была в полуобморочном состоянии. Все трое были доставлены на берег, где их ждала бригада скорой помощи. На этот раз все остались живы. Совсем недавно с этой гряды спасли двух девушек. Уважаемые жители и гости города! Берегите свою жизнь, настоятельно рекомендуем воздержаться от прогулок к острову. Пляж "Алексино" ________________________________________ ⏰ 8:00-20:00 по всем вопросам обращайтесь в директ