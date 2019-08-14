В Новороссийске спасли двух парней и женщину, которые пытались вброд дойти до острова Суджук

Старший спасатель пляжа «Алексино» увидел троих людей, которые направлялись к острову Суджук вброд в ветреную погоду. Он сел в лодку и поплыл им навстречу. Сначала спасатель помог двоим парням, а затем матери одного из них, которая была в полуобморочном состоянии, рассказали в инстаграме пляжа «Алексино». Всех туристов доставили на берег, где их ждала бригада скорой помощи.

Представители пляжа также рассказали, что недавно там же, на Суджукской гряде спасли двух девушек. В пресс-службе призвали воздержаться от прогулок к острову.

Не все случаи с отдыхающими в море заканчиваются благополучно. Как сообщали Юга.ру, 9 августа в Черном море утонул мужчина, который занимался подводной охотой. Новороссийским спасателям удалось достать тело из воды спустя два дня.