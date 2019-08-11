Спасатели достали из моря тело мужчины, утонувшего в море в Новороссийске

Рано утром 9 августа в районе Мысхако житель Новороссийска отправился купаться и не вернулся. По словам очевидцев, молодой человек заплыл за буйки — его не было в зоне видимости. Мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своем инстаграме, что по предварительным данным мужчина увлекался подводной охотой.

Спустя два дня сотрудники ПАСС «Служба спасения» завершили поиски и достали погибшего из воды.