Спасатели достали из моря тело мужчины, утонувшего в море в Новороссийске

Краснодарский край

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Специалисты спасательного отряда Новороссийска 11 августа вытащили из моря погибшего мужчину

Рано утром 9 августа в районе Мысхако житель Новороссийска отправился купаться и не вернулся. По словам очевидцев, молодой человек заплыл за буйки — его не было в зоне видимости. Мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своем инстаграме, что по предварительным данным мужчина увлекался подводной охотой. 

Спустя два дня сотрудники ПАСС «Служба спасения» завершили поиски и достали погибшего из воды.

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Только что спасатели @alekseioderov сообщили о том, что поиск утонувшего мужчины в районе Мысхако завершен. К великому сожалению, выжить ему не удалось. В пятницу ранним утром мужчина в рекреационной зоне территории Мысхако отправился купаться, и по словам очевидцев, заплыл далеко за буйки. В зоне видимости не находился. По предварительно полученной информации, данный мужчина житель Новороссийска, увлекался подводной охотой. Почему решил заплыть на такую длительную дистанцию как говориться «без подстраховки» – и предстоит теперь выяснить. Сейчас при сегодняшней жаркой погоде на пляжах Новороссийска уже достаточно много отдыхающих жителей и гостей города. Поэтому призываю всех соблюдать предельно максимальную осторожность, соблюдать правила безопасности в том числе и на воде. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за буйки! #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска

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Новороссийск смерть Черное море

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