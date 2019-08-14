Глава Новороссийска проведет горячую линию с жителями города
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко ответит на вопросы жителей города и журналистов, которые можно задать по телефону или в соцсетях
Прямая линия с главой города-героя начнется 14 августа в 20:45 в телеэфире кабельной сети МТС на 35-й кнопке и YouTube-канале «Новороссийское телевидение».
Для организации прямой линии компания МТС обеспечила администрацию Новороссийска единым номером 8-800-250-40-49. Звонки на горячую линию бесплатны и доступны с любых телефонов, сообщили в пресс-службе МТС.
Кроме того, вопросы можно отправить в директ инстаграма @dyachenko_nvrsk с хештегом #прямаялиния.
Прямые линии помогают наладить решение вопросов дистанционно, снизить необходимость личных визитов в учреждения, отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.
«С многоканальным номером 8-800 возможно реализовывать информационные кампании, организовывать консультационные центры, общаться с заказчиками. Услуга позволяет принимать одновременно тысячи звонков и маршрутизировать их согласно заданным сценариям», — заключила она.
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Уважаемые жители Новороссийска! 14 августа в прямом эфире Новороссийского телевидения в 20.45 отвечу на все ваши вопросы, поступающие по телефону прямого эфира. Чтобы оперативно отреагировать на все обращения и предложения новороссийцев на связи будут все мои заместители и руководители структурных подразделений. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска
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