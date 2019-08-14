Глава Новороссийска проведет горячую линию с жителями города

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко ответит на вопросы жителей города и журналистов, которые можно задать по телефону или в соцсетях

Прямая линия с главой города-героя начнется 14 августа в 20:45 в телеэфире кабельной сети МТС на 35-й кнопке и YouTube-канале «Новороссийское телевидение».

Для организации прямой линии компания МТС обеспечила администрацию Новороссийска единым номером 8-800-250-40-49. Звонки на горячую линию бесплатны и доступны с любых телефонов, сообщили в пресс-службе МТС.

Кроме того, вопросы можно отправить в директ инстаграма @dyachenko_nvrsk с хештегом #прямаялиния.

Прямые линии помогают наладить решение вопросов дистанционно, снизить необходимость личных визитов в учреждения, отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.

«С многоканальным номером 8-800 возможно реализовывать информационные кампании, организовывать консультационные центры, общаться с заказчиками. Услуга позволяет принимать одновременно тысячи звонков и маршрутизировать их согласно заданным сценариям», — заключила она.

View this post on Instagram

Уважаемые жители Новороссийска! 14 августа в прямом эфире Новороссийского телевидения в 20.45 отвечу на все ваши вопросы, поступающие по телефону прямого эфира. Чтобы оперативно отреагировать на все обращения и предложения новороссийцев на связи будут все мои заместители и руководители структурных подразделений. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска

A post shared by Игорь Дяченко (@dyachenko_nvrsk) on

МТС Новороссийск Связь Технологии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани вторая половина недели будет жаркой и ветреной
В Новороссийске спасли двух парней и женщину, которые пытались вброд дойти до острова Суджук
В Новороссийске, Геленджике и Крымске почти полностью возобновили подачу воды
«Краснодар» открыл продажу билетов на матч с «Олимпиакосом»
В Анапе продлили запрет на купание в море на надувных матрасах
Ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП на Кубани

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале