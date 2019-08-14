Глава Новороссийска проведет горячую линию с жителями города

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко ответит на вопросы жителей города и журналистов, которые можно задать по телефону или в соцсетях

Прямая линия с главой города-героя начнется 14 августа в 20:45 в телеэфире кабельной сети МТС на 35-й кнопке и YouTube-канале «Новороссийское телевидение». Для организации прямой линии компания МТС обеспечила администрацию Новороссийска единым номером 8-800-250-40-49. Звонки на горячую линию бесплатны и доступны с любых телефонов, сообщили в пресс-службе МТС. Кроме того, вопросы можно отправить в директ инстаграма @dyachenko_nvrsk с хештегом #прямаялиния.